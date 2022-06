(Seattle) Le Kraken de Seattle sera privé du gardien Chris Driedger pour la majeure partie de la prochaine campagne après qu’il soit passé sous le bistouri pour réparer une déchirure au ligament croisé antérieur du genou droit, a annoncé l’équipe mardi.

Associated Press

Driedger s’est blessé alors qu’il représentait le Canada lors d’un match contre la Finlande au Championnat du monde de hockey. Il a été opéré lundi.

Driedger a connu une première saison difficile avec le Kraken en raison des blessures et de ses performances erratiques. Il a disputé 27 matchs et présenté une moyenne de buts alloués de 2,26 avec un taux d’efficacité de 89,9 % – les pires de sa jeune carrière. Driedger a accepté un contrat de trois ans et 10,5 millions US du Kraken l’été dernier.

Puisque Driedger sera absent pendant au moins sept mois, le Kraken ne compte que sur deux gardiens en santé dans sa formation active : Philipp Grubauer et Joey Daccord.