Le Canadien a annoncé mardi matin l’embauche de Marie-Philip Poulin à titre de consultante au développement hockey.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Poulin occupera ce poste à temps partiel et poursuivra parallèlement sa carrière de hockeyeuse.

Dans un communiqué, le Tricolore explique qu’elle sera appelée à travailler sur la patinoire et à faire des séances vidéo avec les joueurs afin de « peaufiner leurs aptitudes individuelles et collectives ». Elle œuvrera en collaboration avec le directeur du développement des joueurs, Rob Ramage, et le directeur du développement hockey, Adam Nicholas.

« C’est un privilège de compter dans nos rangs une personne aussi compétente que Marie-Philip Poulin. Elle est la meilleure dans son domaine et ses accomplissements contribuent à bâtir une culture gagnante avec les Canadiens », a déclaré le propriétaire et président du CH, Geoff Molson.

« Son arrivée est un pas de plus vers la diversité que nous désirons implanter au sein de l’organisation », ajoute-t-il.

Poulin a dominé partout où elle est passée. Elle a notamment joué pour les Terriers de l’Université de Boston sur le circuit universitaire de 2010 à 2015. L’athlète de 31 ans a ensuite porté les couleurs des Stars de Montréal, dans la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), de 2015 à 2019, remportant la Coupe Clarkson à deux reprises en plus d’être nommée joueuse la plus utile à trois reprises.

La native de Beauceville a également remporté quatre médailles olympiques, dont trois d’or. Elle est d’ailleurs la première joueuse de hockey, tous genres confondus, à avoir inscrit un but dans quatre matchs de finale olympique.

« Marie-Philip est l’une des meilleures joueuses de la planète et elle a gagné au plus haut niveau, ce qui s’avérera très bénéfique pour nos joueurs. Ses connaissances, son leadership et sa vision du hockey font des Canadiens une meilleure organisation », a quant à lui affirmé le directeur général, Kent Hughes

« Un pied dans le coaching »

En février dernier, à son retour des Jeux de Pékin, la capitaine d’Équipe Canada avait refusé une offre pour jouer avec les Lions de Trois-Rivières, le club de l’ECHL affilié au Canadien. Elle avait également reçu un appel de Hughes et Jeff Gorton, qui souhaitaient connaître son intérêt à se joindre à l’organisation.

« Ce serait le fun ! », avait-elle lancé dans une entrevue avec La Presse, affirmant qu’elle ne détestait pas l’idée de « mettre un pied dans le coaching ». Elle avait cependant rapidement indiqué que sa priorité était sa propre carrière sur la glace. « S’ils veulent m’impliquer tranquillement, une année à la fois, ça pourrait être très le fun », avait-elle ajouté. Voilà qui est fait.

Notons que Poulin est déjà engagée dans le prochain cycle olympique, qui culminera en février 2026 à Milan et à Cortina d’Ampezzo.

Elle n’est pas la première joueuse à être embauchée par une organisation de la Ligue nationale. C’est le cas, par exemple, des Américaines Kendall Coyne-Schofield et Amanda Kessel, embauchées respectivement par les Blackhawks de Chicago et les Penguins de Pittsburgh.

Marie-Philip Poulin rencontrera les médias mardi en fin d’après-midi au Complexe sportif Bell de Brossard.