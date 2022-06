Kyle Connor a terminé à égalité au deuxième rang pour le plus petit nombre de pénalités mineur lors de la saison.

(New York) L’ailier des Jets de Winnipeg Kyle Connor a remporté le trophée Lady Byng remis au joueur démontrant le meilleur esprit sportif.

Associated Press

La LNH a fait l’annonce, lundi, juste avant le début du match no 4 de la finale de l’Association Ouest entre les Oilers d’Edmonton et l’Avalanche du Colorado.

Connor a terminé à égalité au deuxième rang pour le plus petit nombre de pénalités mineur lors de la saison. Il a seulement été puni à deux reprises en plus de 1700 minutes de jeu — incluant des désavantages numériques et en étant confronté contre les meilleurs trios adverses.

C’est la première fois qu’il est sacré récipiendaire du Lady Byng.

Le champion de la dernière campagne, le défenseur des Hurricanes de la Caroline Jaccob Slavin, a terminé au deuxième échelon.

Le capitaine du Wild du Minnesota, Jared Spurgeon, a complété le podium du vote tenu par l’Association professionnelle des journalistes attitrés au hockey.