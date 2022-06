Le capitaine des Bruins de Boston Patrice Bergeron a remporté le trophée Selke remis à l’attaquant défensif par excellence de la LNH pour la cinquième fois de sa carrière.

La Presse Canadienne

Ce prix remis dimanche avant le match no 3 de la série finale de l’Association Est pourrait être le dernier du Québécois, s’il décide d’accrocher ses patins à l’aube de son 37e anniversaire. Il n’a pas de contrat en vue de la prochaine saison et a refusé de dire s’il prévoit être de retour pour une 19e saison dans la LNH.

Bergeron pourrait annoncer sa retraite, mais ça ne serait pas à cause de ses performances. Il est toujours aussi efficace sur la patinoire.

En conférence de presse, le capitaine des Bruins a indiqué qu’il n’avait toujours par pris de décision : « J’ai dit que j’avais besoin de temps et j’en ai encore besoin, ça n’a pas changé […]. Je n’ai pas de contrat pour la première fois de ma vie, donc je peux enfin prendre un pas de recul et réfléchir. »

Bergeron a aussi précisé qu’il avait été opéré à l’épaule gauche mardi dernier pour réparer un tendon. Une blessure qu’il traînait depuis deux ans. Il sera en convalescence pendant 10 à 12 semaines.

Bergeron a dominé le circuit Bettman avec 991 mises en jeu remportées et un taux de succès de 61,9 %. Il a aussi affiché le meilleur taux de possession de la rondelle parmi les joueurs qui ont pris part à un minimum de 50 parties cette saison.

Le no 37 des Bruins a conclu la campagne avec 65 points en 73 parties, venant au troisième rang des marqueurs de son équipe derrière Brad Marchand et David Pastrnak.

La cinquième conquête du trophée Selke de Bergeron lui a permis de briser l’égalité au premier rang de l’histoire avec le joueur du Canadien de Montréal Bob Gainey, qui a obtenu cet honneur lors des quatre premières années d’existence de cette distinction.

De plus, Bergeron était finaliste dans cette catégorie pour une 11e saison d’affilée – la plus longue séquence de l’histoire, devant celle de 10 ans de Wayne Gretzky pour l’obtention du trophée Hart remis au joueur par excellence de la LNH entre 1980 et 1989.

L’attaquant des Panthers de la Floride, Aleksander Barkov, et celui des Flames de Calgary, Elias Lindholm, étaient les autres finalistes, tel que votés par l’Association professionnelle des chroniqueurs de hockey. Bergeron l’a emporté facilement, avec 160 votes de première place.