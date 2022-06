Ryan Strome (16) et Jan Rutta (44)

Photo Chris O'Meara, Associated Press

(Tampa) Ondrej Palat a dénoué l’impasse alors qu’il ne restait que 41,6 secondes à écouler au match et le Lightning de Tampa Bay a signé une importante victoire de 3-2 contre les Rangers de New York, dimanche.

La Presse Canadienne

Lors d’une attaque soutenue dans la zone des Rangers, Victor Hedman a passé le disque à Nikita Kucherov, qui a servi une belle passe du revers à Palat. Son tir sans avertissement s’est faufilé sous le bras du gardien Igor Shesterkin.

Le Lightning, double champion en titre de la coupe Stanley, a réduit l’écart à 2-1 dans la série grâce à leur cinquième victoire consécutive à domicile. Le quatrième affrontement aura lieu mardi soir, à Tampa.

Kucherov a conclu la rencontre avec un but et deux mentions d’aide pour le Lightning, qui a profité de deux avantages numériques. Steven Stamkos a ajouté un but alors que Hedman a obtenu deux assistances.

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy a cédé deux fois en 30 tirs, mais il s’est surtout distingué dans les 40 premières minutes de jeu.

Mika Zibanejad a amassé un but et une mention d’assistance pour les Rangers, qui ont vu leur séquence de quatre victoires prendre fin. Chris Kreider a également fait mouche tandis qu’Artemi Panarin a préparé les deux réussites de son équipe.

Shesterkin a une fois de plus été fumant devant la cage des New-Yorkais. Il a repoussé 48 rondelles et il a alloué plus de deux buts pour une première fois en cinq départs.

Photo Dennis Schneidler, USA TODAY Sports Nicholas Paul (20) et Igor Shesterkin (31)

Les deux gardiens se sont signalés en première période, réalisant quelques arrêts importants pour maintenir le pointage à 0-0.

Vasilevskiy s’est notamment dressé devant le défenseur Jacob Trouba alors qu’à l’autre bout de la patinoire, Shesterkin a frustré Kucherov, qui s’était amené en échappée devant lui.

Les Rangers ont eu une occasion en or d’ouvrir le pointage en deuxième période, pendant un désavantage numérique. Lors d’une montée à deux contre un, K’Andre Miller a passé le disque à Barclay Goodrow et son tir est passé entre les jambières de Vasilevskiy avant de toutefois frapper le poteau gauche.

Ce ne fut que partie remise pour les visiteurs, quelques instants plus tard. Lors d’une supériorité numérique, Panarin a effectué une passe transversale à Zibanejad, mais ce dernier a raté son tir sur réception. Quelques secondes plus tard, la rondelle est revenue sur la lame du bâton du Suédois et cette fois, son lancer sur réception n’a donné aucune chance à Vasilevskiy.

Zibanejad a une fois de plus été au cœur de l’avantage numérique des Rangers, un peu plus de deux minutes plus tard. Son violent tir sur réception a été stoppé par Vasilevskiy, mais Kreider a sauté sur la rondelle libre pour faire bouger les cordages et doubler l’avance des siens.

L’unité d’avantage numérique du Lightning s’est également mise en évidence, un peu plus d’une minute après le but de Kreider. Le disque a bien circulé dans le territoire des New-Yorkais et Kucherov a décoché un tir bas qui a surpris Shesterkin entre les jambières.

C’est encore avec un joueur en plus que la formation de la Floride a créé l’égalité, dès la deuxième minute du dernier tiers. Sur l’aile droite, Corey Perry a effectué une passe transversale à Stamkos, qui a dégainé rapidement pour tromper la vigilance de Shesterkin dans la lucarne.