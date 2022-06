Ce n’est certes pas le scénario que les membres du Lightning avaient prévu.

Richard Labbé La Presse

Oh que non. Parce que souvent, très souvent, les gars du Lightning ont l’habitude d’enchaîner une mauvaise performance par une très bonne performance. Mais ce n’est pas ce qui est arrivé en ce petit vendredi soir au MSG, qui s’est plutôt conclu par une victoire des Rangers, par la marque de 3-2.

Verre à moitié plein pour la formation de Tampa Bay : cette fois, au moins, ce ne fut pas si pire. Perdre 3-2, ce n’est pas comme perdre 6-2, et si ça se trouve, les visiteurs ont pu batailler jusqu’à la dernière sirène cette fois-ci.

L’ennui pour les visiteurs, bien sûr, c’est qu’une défaite est une défaite, et puis maintenant, ils doivent retourner en Floride tout en accusant un retard de 0-2 dans cette série. Ce n’est pas idéal, vous en conviendrez.

Mais ce que les Rangers viennent de réussir n’est pas banal. Ceux que l’on surnomme les Blue Shirts en ont profité pour réussir une quatrième victoire d’affilée, et puis aussi, et de manière autrement plus importante, ils ont remporté les deux premiers matchs de cette série, les deux présentés dans leur Manhattan adoré.

Il y a plus, il faut bien le souligner : les Rangers viennent de placer les champions en titre en position précaire, et en plus, ils viennent de semer un très solide doute dans leurs têtes collectives, ce que bien peu d’équipes ont pu réussir à faire depuis deux ans dans cette ligue.

Il faut en profiter ici pour rappeler que les gars du Lightning n’avaient pas échappé deux matchs consécutifs en séries depuis ce coup de balai subi face aux Blue Jackets de Columbus lors des séries de 2019.

Est-ce que cette série est déjà terminée, et accessoirement, est-ce qu’on peut suggérer aux joueurs du Lightning qu’il est peut-être temps de penser aux vacances, et à réserver des billets pour les glissades d’eau du zoo de Granby ? Non, non, nous n’allons pas aller là. Pas maintenant, et pas tout de suite.

Mais pour les joueurs du Lightning, il est au moins temps de faire face à cette réalité : depuis leur domination des deux dernières saisons, ils n’ont jamais été aussi vulnérables.

PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, USA TODAY SPORTS Nicholas Paul (20) et Igor Shesterkin (31)

Les Rangers ont encore deux victoires à aller chercher, et le défi s’annonce de taille. Mais ils viennent de placer le Lightning dans le pire territoire qui soit : celui du doute.

Reste à voir s’il reste encore un peu d’essence dans le réservoir du Lightning. Le prochain match, et le troisième de cette série, aura lieu dimanche après-midi en Floride. Pour les joueurs du club à l’éclair, ce serait sans doute une très bonne idée que d’aller à la maison, et de gagner ce match, et puis l’autre d’après aussi, un coup parti.

Sans quoi il nous faudra cesser parler de dynastie…