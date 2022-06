La Ligue nationale de hockey a remis le trophée Bill-Masterton au gardien du Canadien de Montréal Carey Price, vendredi.

Nicholas Richard La Presse

Le trophée est décerné annuellement au joueur qui a été le plus bel exemple de persévérance, d’esprit sportif et de dévouement au cours de la saison.

Price s’est distingué face au défenseur des Islanders de New York Zdeno Chara et au centre des Flyers de Philadelphie Kevin Hayes.

Après s’être absenté pendant plusieurs mois pour guérir une blessure à un genou et pour participer au programme d’aide des joueurs de la LNH, le gardien de 34 ans a disputé cinq matchs en 2022.

C’est spécial. Je suis reconnaissant de recevoir ce trophée compte tenu de tous les grands joueurs qui l’ont aussi gagné. Carey Price

Chara est quant à lui devenu le huitième joueur de l’histoire de la ligue à disputer une 24e saison en carrière et l’homme de 45 ans a fracassé le record du nombre de parties jouées par un défenseur.

De son côté, Hayes a fait preuve de courage en jouant malgré la mort tragique de son frère, l’ancien joueur Jimmy Hayes. Il a aussi été victime d’une infection du sang, en plus de se faire opérer à trois reprises. Il a quand même réussi à disputer 48 matchs avec les Flyers.

Retour sur une saison en montagnes russes

L’été dernier, il avait transporté son équipe jusqu’en finale de la Coupe Stanley. Le numéro 31 a été opéré à un genou peu après cette folle épopée. Le calendrier d’abord établi pour sa convalescence laissait croire à un retour dès le début de la saison, en octobre. Or, rien ne s’est passé comme prévu. À quelques jours du début de la campagne, Price a adhéré au programme d’aide aux joueurs de la LNH pour un abus de substance.

Après en être sorti quelques semaines plus tard, il a repris l’entraînement dans le but de retrouver pleinement la forme. Deux régressions ont toutefois ralenti sa rééducation, et ce n’est qu’à la mi-avril qu’il a enfin disputé un match. Il a obtenu quatre départs en huit jours, soldés par quatre défaites, et il a été placé au repos pour quelques jours. Il a finalement obtenu le feu vert et s’est vu confier le 700e départ de sa carrière contre les Panthers de la Floride.

Ce trophée est spécial en raison des circonstances. Quand je pensais être prêt à revenir, ç’a été reporté. […] Je suis reconnaissant de tout le soutien que j’ai reçu cette saison, sans quoi je ne serais pas ici aujourd’hui. Carey Price

Il reste encore quatre saisons à écouler au lourd contrat que le gardien commande. Période pendant laquelle l’organisation devra lui verser 31 millions de dollars.

Le statut de Price est toujours incertain en vue de la prochaine campagne. Kent Hughes a expliqué il y a quelques jours qu’il espérait être fixé sur l’état de santé de son gardien avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le 13 juillet prochain.

Questionné à ce sujet, Price a affirmé qu’il n’avait rien de nouveau à annoncer : « On va en savoir plus cet été. Je me prépare actuellement à m’entraîner. Je ne sais pas de quoi ma forme va avoir l’air avant la fin de l’été. Je vais faire tout ce que je peux pour jouer l’an prochain. »

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Carey Price et ses trophées en 2015

Une autre récompense

Il ne s’agit pas du premier trophée que reçoit Price depuis son arrivée dans la LNH.

Il a remporté le trophée Vézina, remis au gardien par excellence de la saison, en 2014-2015, en plus d’être finaliste deux ans plus tard pour le même honneur.

En 2015, il est devenu l’un des rares gardiens à mettre la main sur le trophée Hart, récompensant le joueur le plus utile à son équipe. La même année, ses pairs lui remettaient en outre le trophée Ted-Lindsay, qui couronne le joueur de l’année à la suite d’un vote des membres de l’Association des joueurs de la LNH.