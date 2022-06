(New York) Le « trio des jeunes » a une fois de plus inscrit un but important et les Rangers de New York ont battu le Lightning de Tampa Bay 3-2, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Kaapo Kakko a fait mouche en fin de première période pour donner les devants aux Rangers et ainsi mettre fin à une disette de 12 matchs sans trouver le fond du filet.

Son trio, également composé de Filip Chytil et d’Alexis Lafrenière, a touché la cible lors d’une quatrième partie consécutive et il a obtenu deux buts gagnants pendant cette séquence.

Les Rangers ont signé une quatrième victoire d’affilée et ils ont remporté leurs deux premiers matchs à domicile dans cette série pour prendre les devants 2-0. Le prochain duel aura lieu dimanche après-midi, à Tampa.

K’Andre Miller et Mika Zibanejad ont également fait bouger les cordages pour la troupe de New York. Adam Fox et Chris Kreider ont tous deux participé à deux buts de leur équipe.

Pour un quatrième match de suite, le gardien Igor Shesterkin a alloué deux buts ou moins devant le filet des Rangers. Le Russe a repoussé 29 des 31 rondelles dirigées vers lui.

Depuis le début de la série de deuxième tour contre les Hurricanes de la Caroline, Shesterkin n’a permis que 16 buts en neuf matchs et il a bloqué 288 lancers.

Nikita Kucherov, qui a ajouté une mention d’aide, et Nicholas Paul ont répliqué pour le Lightning, qui est double champion en titre de la coupe Stanley. Andrei Vasilevskiy a conclu la rencontre avec 25 arrêts.

Le Lightning a amorcé la partie sur les chapeaux de roues et il a profité d’un avantage numérique pour ouvrir le pointage. Seulement 10 secondes après que Ryan Reaves eut écopé une pénalité pour avoir donné un coup de bâton à Patrick Maroon, Kucherov a décoché un tir qui a surpris Shesterkin du côté de la mitaine.

Les Rangers n’ont mis qu’un peu plus de trois minutes pour ramener les deux formations à la case départ. Miller a accepté une passe de Vatrano et il a décoché un lancer qui a été bloqué par Brandon Hagel. Le défenseur a cependant récupéré le disque et il a déjoué Vasilevskiy entre sa jambière gauche et sa mitaine.

Alors qu’il ne restait que 2 : 28 à faire au premier engagement, le Lightning a été hypnotisé par le travail de Chytil. Ce dernier a repéré Fox, qui a fait une feinte de tir avant de glisser le disque pour Kakko, qui l’a habilement redirigé au fond du filet.

Après une deuxième période sans but, Zibanejad a donné le ton au dernier tiers en enfilant l’aiguille après seulement 81 secondes de jeu. Un revirement de Kucherov a mis la table pour un surnombre près des cercles et l’attaquant suédois a décoché un tir des poignets aussi violent que précis pour porter la marque à 3-1.

Alors que Vasilevskiy était installé au banc en fin de rencontre, Paul a été patient et il a trompé la vigilance de Shesterkin, mais le Lightning n’a pas été en mesure de forcer la tenue d’une prolongation.