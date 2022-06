Il y a aura toujours un avant et un après 22 janvier 2022 pour Jimmy Arsenault, un ancien attaquant du Drakkar de Baie-Comeau, entre 2001 et 2004.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

Le genre de journée qui change le cours d’une vie. La nuit du 22 au 23 janvier dernier, Arsenault, 37 ans, a accepté de mourir, ne voyant plus d’autre issue, lui qui se présente comme « le clown de la gang » et le « gars le plus heureux sur terre ».