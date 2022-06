Casque retiré de Bowen Byram

La LNH met Zack Kassian à l’amende

(New York) La LNH a imposé une amende de 2500 $ US à l’attaquant des Oilers d’Edmonton Zack Kassian pour conduite antisportive après qu’il ait retiré le casque protecteur au défenseur de l’Avalanche du Colorado Bowen Byram pendant le match no 2 de la série finale de l’Association Ouest.