Martin St-Louis est là pour rester. Sans réelle surprise, l’entraîneur-chef du Canadien vient de signer une prolongation de contrat de trois saisons et pourra retirer le mot « par intérim » de son curriculum vitae.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Lors du bilan de fin de saison du Tricolore, à la fin avril, le directeur général Kent Hughes avait indiqué que « l’intérêt des deux côtés, c’est de s’entendre pour que Martin revienne » pour « idéalement au moins trois ans ». Ce n’était donc qu’une question de temps avant que le tout se concrétise. Et c’est ce qui est arrivé mercredi matin.

St-Louis aura donc la difficile tâche de redorer le blason du Canadien après une saison de misère.

« Nous sommes heureux que Martin devienne officiellement l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal », a déclaré Kent Hughes dans un communiqué. « Martin possède des qualités indéniables de leader en plus d’être un excellent communicateur et un passionné de hockey. Il possède un bagage d’expérience et une compréhension très approfondie de notre sport. Son arrivée à la barre de l’équipe a insufflé une énergie nouvelle à notre groupe et nous sommes enthousiastes à l’idée qu’il continue de guider notre équipe dans les années à venir. »

« Depuis son arrivée à la barre de l’équipe, Martin a démontré qu’il avait les qualités requises pour mener les Canadiens dans la direction où nous souhaitons aller », a pour sa part souligné le vice-président aux opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton. « Malgré les conditions difficiles qui prévalaient à ses débuts, il a su apporter un vent de fraîcheur dans le vestiaire et les joueurs en ont bénéficié tant sur le plan individuel que collectif. Martin est une excellente tête de hockey et nous croyons qu’il est la bonne personne pour effectuer le travail. »

Sans expérience

La journée où le Canadien annonçait l’embauche de St-Louis comme intérim, le 9 février, l’équipe venait de subir une sévère correction de 7-1 aux mains des Devils du New Jersey. Une 13e défaite en 14 matchs. Dominique Ducharme venait d’être congédié après 83 rencontres étalées sur deux saisons.

L’arrivée de St-Louis avait créé une onde de choc dans toute la LNH. Si sa fructueuse carrière sur la glace n’a plus besoin d’être résumée, c’était tout autre pour celle derrière le banc d’une équipe. L’homme de 46 ans occupait jusque-là le poste d’entraîneur adjoint des 13 ans et moins des Rangers de Mid Fairfield, au Connecticut, équipe dans laquelle jouait son fils.

Plusieurs étaient donc sceptiques.

Et certains ont rapidement été confondus. On se souviendra de la première conférence de presse du nouvel entraîneur-chef : sa confiance et son attitude dépourvue de toute nervosité en avaient impressionné plus d’un. Mais on attendait de voir quel serait le résultat sur la patinoire.

Le CH s’est incliné aux trois premiers matchs de St-Louis derrière le banc. L’équipe a ensuite semblé se transformer, récoltant huit victoires en neuf matchs. Un rare rayon de soleil dans cette saison de misère. Sauf qu’aux 26 matchs suivants, le Tricolore n’a remporté que sept matchs. Il a aussi traversé une séquence historique de neuf défaites.

« De l’expérience, maintenant »

Le Canadien est donc resté dans les bas-fonds du classement, mais l’arrivée de St-Louis a semblé donné une énergie nouvelle à certains joueurs. Notamment Cole Caufield, qui n’avait trouvé le fond du filet qu’une seule fois depuis le début de la saison sous Ducharme. Avec son nouvel entraîneur, le petit attaquant a explosé offensivement, inscrivant 35 points, dont 22 buts en 37 matchs, et prenant le sixième rang des recrues.

Au bilan de fin de saison, plusieurs joueurs ont vanté le travail et l’impact de St-Louis depuis son arrivée à la tête de l’équipe. Jeff Petry, qui a connu une saison en dents de scie, avait de bons mots pour son entraîneur : « Depuis que Martin est arrivé, j’ai retrouvé mon jeu », disait-il.

Le retour de l’entraîneur-chef derrière le banc n’était que formalité. Alors que la direction amorce une reconstruction, le travail de St-Louis ne fait que commencer. Mais le Québécois n’est déjà plus une recrue, comme il le disait lui-même à l’issue de la saison : « J’ai de l’expérience, maintenant ».