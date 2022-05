(Raleigh) Les Rangers de New York ont obtenu leur billet pour la finale de l’Association Est et ils l’ont fait avec panache… à l’étranger.

La Presse Canadienne

Chris Kreider a enfilé l’aiguille à deux reprises et les Rangers ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 6-2, lundi soir, pour rejoindre le Lightning de Tampa Bay en finale de l’Est.

Aucune équipe n’avait perdu à domicile dans cette série et, encore mieux, les Hurricanes montraient un dossier de 7-0 devant leurs partisans depuis le début du tournoi printanier.

Les Rangers ont cependant connu un bon début de match, inscrivant deux buts dans les huit premières minutes de jeu, et ils ont triomphé en sept rencontres pour une deuxième série consécutive.

Adam Fox a récolté un but et une mention d’aide pour les New-Yorkais alors que Ryan Strome, Filip Chytil et Andrew Copp ont complété le pointage. Mika Zibanejad n’a pas marqué pour une première fois en cinq matchs, mais il a tout de même préparé deux buts des siens.

Igor Shesterkin a fermé la porte à plusieurs reprises pendant les 40 premières minutes, permettant aux Rangers d’accentuer son avance jusqu’à 4-0. Il a conclu la partie avec 37 arrêts.

Vincent Trocheck et Max Domi ont répliqué pour les Hurricanes, qui étaient les champions de la section Métropolitaine. Ils se sont inclinés au deuxième tour éliminatoire pour une deuxième année d’affilée.

Antti Raanta a amorcé l’affrontement pour les Hurricanes, mais il s’est blessé en fin de deuxième période en effectuant un déplacement à sa droite. Le gardien recrue Pyotr Kochetkov s’est amené en relève et il a permis trois buts en 12 lancers.

Les Rangers ont ouvert la marque alors qu’il ne restait que deux secondes à écouler à une pénalité à Sebastian Aho. Alexis Lafrenière a laissé la rondelle derrière lui à Fox et ce dernier a décoché un tir que Raanta n’a pas vu parce qu’il avait la vue voilée.

L’indiscipline a une fois de plus coûté cher aux Hurricanes, un peu plus de quatre minutes plus tard. Kreider a rôdé près du filet de Raanta et il a habilement fait dévier un tir-passe de Zibanejad.

Les Rangers ont également écopé de pénalités, mais les Hurricanes n’ont pas réussi à en profiter. Et avec moins de quatre minutes à faire au deuxième engagement, les visiteurs ont porté le pointage à 3-0.

À peine arrivé dans le match, Kochetkov a été confronté à une montée à deux contre un des Rangers. Strome a opté pour un tir bas et ce fut la bonne décision.

Kreider a porté un du coup à l’équipe locale à 3 : 59 du dernier tiers. Frank Vatrano l’a envoyé en échappée partielle et l’imposant attaquant des Rangers s’est défait de la couverture du défenseur Jaccob Slavin avant d’effectuer une feinte du revers pour tromper la vigilance de Kochetkov.

Trocheck a redonné espoir aux Hurricanes, mais seulement 40 secondes plus tard, Chytil s’est retrouvé seul devant Kochetkov, qu’il a déjoué entre les jambières.