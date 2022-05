Les Thunderbirds ont signé un deuxième balayage consécutif depuis le début des séries et ils auront maintenant rendez-vous avec le Rocket de Laval.

(Charlotte) Joel Hofer a repoussé 34 rondelles et les Thunderbirds de Springfield ont défait les Checkers de Charlotte 5-1, samedi soir, pour accéder à la finale de l’Association Est de la Ligue américaine de hockey.

La Presse Canadienne

Pour une quatrième fois en autant de départs en séries, Hofer a fait face à au moins 35 lancers et il est resté invaincu pour les Thunderbirds. Le choix de quatrième ronde des Blues de St. Louis en 2018 a également obtenu une mention d’aide lors du match de samedi.

Les deux équipes participeront à la finale de l’Association Est pour une première fois de leur histoire. Le premier duel de cette série quatre de sept aura lieu le samedi 4 juin.

Pour l’occasion, les Thunderbirds pourraient accueillir le retour du gardien Charlie Lindgren, un ancien du Rocket qui a disputé quelques matchs avec les Blues cette saison.

Dakota Joshua a récolté un but et une assistance pour la troupe du Massachusetts. Le vétéran James Neal, Nikita Alexandrov, Hugh McGing et Mackenzie MacEachern ont aussi fait bouger les cordages.

Max McCormick a été l’auteur du seul but des Checkers, le club-école des Panthers de la Floride et du Kraken de Seattle. Joey Daccord a bloqué 25 des 29 lancers dirigés vers lui.