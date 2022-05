Brad Marchand absent pour six mois

Opéré aux deux hanches, l’attaquant des Bruins de Boston Brad Marchand sera tenu à l’écart du jeu pour environ six mois.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Marchand a subi avec succès une arthroscopie et une réparation labrale des deux hanches au Hospital for Special Surgery (HSS) de New York, vendredi, a fait savoir l’organisation des Bruins.

Le temps de remise sur pied est d’environ six mois. C’est donc dire que le vétéran de 34 ans ratera les deux premiers mois de la prochaine campagne.

Marchand a amassé 80 points en 70 rencontres cette saison, sa 12e dans le circuit Bettman. Il a aussi récolté 11 points en sept matchs face aux Hurricanes de la Caroline lors du premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.