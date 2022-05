Rondelle libre

Revoilà Cayden Primeau !

On avait déjà enterré Cayden Primeau dans le cimetière des espoirs déchus. En se demandant si les jeunes gardiens de grand format repêchés ces dernières années par l’organisation, Joe Vrbetic, Jakub Dobes et Frederik Dichow, avaient un certain potentiel, ou si le directeur général Kent Hughes ne devait pas acquérir un gardien ailleurs pour assurer la relève éventuelle de Carey Price.