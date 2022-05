Les Panthers de la Floride, la meilleure équipe de la saison, n’a pas atteint ses objectifs en séries. L’équipe qui a marqué le plus de buts que n’importe quelle autre en 25 ans — une moyenne de 4,1 par rencontre — n’en a marqué que trois dans toute la série contre les doubles champions en titre et le Lightning a éliminé les Panthers pour une deuxième saison consécutive.

(Sunrise) Il y aura une bannière du trophée des Présidents dans les hauteurs du domicile des Panthers de la Floride la saison prochaine. Le département des relations avec les médias passera l’été à réécrire le livre des records parce qu’il y a une tonne de mises à jour à y faire. Et les Panthers n’entendront plus parler d’une disette de 26 ans entre deux séries remportées avant 2048.

Tim Reynolds Associated Press

Sur tous ces points, la dernière saison a été fantastique pour les Panthers. Mais rien de tout cela n’a d’importance après que l’équipe eut été éliminée en quatre matchs par le Lightning de Tampa Bay au deuxième tour.

« Ils sont les champions pour une raison, a déclaré l’entraîneur-chef par intérim Andrew Brunette. Leur évolution, la façon dont ils ont trouvé la recette pour connaître du succès, nous y aspirons. Il s’agit d’une autre expérience d’apprentissage pour nous. »

Les Panthers ont établi des marques d’équipe pour les victoires (58), les points (122) et les buts marqués (340), en plus de remporter une première série en 26 ans, soit depuis leur participation à la finale, en 1996. Jonathan Huberdeau est devenu le premier joueur des Panthers à récolter plus de 100 points en une saison ; l’équipe a compilé une fiche de 34-7-0 à domicile. L’équipe a amorcé la saison avec une série de huit victoires en plus d’ajouter une séquence de 13 gains plus tard.

Quand l’équipe marquait plus de trois buts, elle était pratiquement invincible, comme en fait foi sa fiche de 60-9-2, saison et séries comprises. Quand elle marque deux buts ou moins ? Seulement 2-15-4. Les Panthers n’ont été blanchis qu’une fois, à leur 92e et dernière rencontre.

« Je crois que nous sommes plus près que jamais, mais nous avons été balayés et nous devons atteindre un autre niveau, a ajouté Brunette. Nous sommes toujours en ascension et nous sommes prêts à passer à cet autre niveau. Malheureusement, nous sommes arrivés à court. »

Le dossier Huberdeau

Photo Sam Navarro, archives USA TODAY Sports Jonathan Huberdeau

En juillet, Huberdeau pourra prolonger son association avec les Panthers et ça devrait être leur priorité. L’équipe a été très créative quand elle a fait signer un contrat de huit ans et 80 millions US à Aleksander Barkov l’automne dernier afin de se garder un maximum de flexibilité, notamment dans le cas précis d’Huberdeau. On peut s’attendre à ce que son prochain contrat soit semblable à celui de Barkov.

L’équipe devra régler le cas de Brunette également. Elle n’a jamais retiré l’étiquette d’intérimaire à son poste et Brunette est maintenant finaliste au titre d’entraîneur de l’année. Les Panthers n’ont toutefois jamais signifié publiquement leur intention de le ramener la saison prochaine.

« Je devrais parler avec ma femme et voir avec elle si après 20 ans comme joueur, elle a envie d’embarquer dans ce projet, a nuancé Brunette. Mais j’adore cette équipe. Je crois en elle et suis convaincu qu’elle est capable d’encore plus. »

Le cas Thornton

Photo Chris O'Meara, Associated Press Joe Thornton

Joe Thornton était de la formation pour le match no 4 de la série contre le Lightning, sa seule participation aux séries cette année et peut-être le dernier match de sa carrière. Thornton aura 43 ans le 2 juillet et, en comptant les séries, il a disputé 1901 matchs dans la LNH. Il s’agit du septième plus haut total de l’histoire, à 91 de la marque détenue par Mark Messier. Ses 1763 points en carrière (qui comprennent ses points en séries) le placent au 14e rang. À peu près tous ceux devant lui sur cette liste sont déjà au Temple de la renommée, sauf Jaromir Jagr, qui devrait y faire son entrée dès qu’il sera admissible.

Thornton s’est amené en Floride dans l’espoir de soulever pour la première fois la coupe Stanley. Le temps dira s’il lui reste une saison dans le corps.

Giroux et Chiarot

Photo Nathan Ray Seebeck, USA TODAY Sports Claude Giroux

Les Panthers ont fait le plein à la date limite des transactions, notamment avec des joueurs dont les contrats viennent à échéance, comme Claude Giroux des Flyers et Ben Chiarot du Canadien. L’équipe ne dispose pas d’une grosse marge de manœuvre sous le plafond salarial et de garder ces deux joueurs pourrait s’avérer problématique. À moins d’une énorme surprise, les Panthers devraient toutefois aspirer aux grands honneurs encore la saison prochaine, ce qui pourrait donner envie à Giroux et/ou Chiarot de rester un peu plus longtemps.

Beau retour de Bobrovsky

Photo Nathan Ray Seebeck, USA TODAY Sports Sergei Bobrovsky

Le jeu de Bobrovsky soulevait plusieurs questions en début de saison. Il a répondu avec brio. Même si Spencer Knight est toujours le gardien d’avenir en Floride, Bobrovsky a été irréprochable : 39-7-3 en saison, avec une moyenne de 2,67. Son taux d’efficacité (,911) et sa moyenne (2,70) ont été sensiblement les mêmes en séries et l’élimination rapide des Panthers ne lui appartient pas.