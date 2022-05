Duncan Keith (2) et Leon Draisaitl (29) ont chacun amassé un but et deux aides dans le gain des Oilers.

(Calgary) Zach Hyman et Leon Draisaitl ont marqué coup sur coup en échappée pour couronner une séquence de quatre buts sans riposte et les Oilers d’Edmonton ont pris la mesure des Flames de Calgary 5-3, vendredi, pour niveler la série 1-1.

La Presse Canadienne

Duncan Keith et Draisaitl ont brillé avec un but et deux aides.

Connor McDavid et Evan Bouchard ont aussi fait mouche pour les Oilers.

Ayant également récolté une aide, McDavid a obtenu deux points dans huit des neuf matchs des présentes séries. Il a porté son total de points à 20. Il est le premier joueur depuis Mario Lemieux en 1992 à atteindre ce plateau en neuf parties et moins.

Photo Candice Ward, USA TODAY Sports Connor McDavid (97) a déjoué Jacob Markstrom (25) avec une belle finte.

Au sommet des pointeurs, le capitaine des Oilers devance son coéquipier Draisaitl par cinq points.

Michael Stone, Brett Ritchie et Tyler Toffoli ont fait scintiller la lumière rouge pour les Flames. Johnny Gaudreau a récolté deux mentions d’assistance.

Mike Smith, qui a connu un autre départ complexe — accordant deux buts dans les sept premières minutes — a terminé la soirée avec 37 arrêts. Il avait été retiré du premier duel après sept minutes de jeu lors desquelles il avait accordé trois buts.

Le portier des Oilers s’est aussi démarqué en préparant le filet d’assurance de Draisaitl.

Jacob Markstrom, qui a alloué six buts lors du match no 1, a repoussé 35 des 40 tirs dans la défaite.

La série se dirigera vers Edmonton pour le match no 3 et no 4. Le troisième affrontement aura lieu dimanche soir.