On a déjà eu des bilans plus joyeux à Boston.

Mathias Brunet La Presse

Mais l’incertitude entourant l’avenir du capitaine Patrice Bergeron sème évidemment beaucoup d’inquiétude à Boston.

« On pourrait se tourner vers un plan B et C, mais soyons honnêtes, on ne remplace pas ce type de joueur et son impact au sein de l’organisation à tous les égards, a admis le DG Don Sweeney aux journalistes cette semaine. On pourrait mettre des années à le remplacer.

Il n’y avait déjà pas beaucoup de profondeur au centre cette année avec le départ de David Krejci. Erik Haula, 31 ans, 44 points en 78 matchs, jouait entre Taylor Hall et David Pastrnak. Charlie Coyle, 30 ans, même production que celle de Haula, assurait le centre du troisième trio entre Trent Frederic et Craig Smith.

Le départ de Bergeron laisserait évidemment un vide épouvantable dont ils pourraient souffrir pendant plusieurs saisons.

Mais avec un solide top trois constitué de Charlie McAvoy, Hampus Lindholm et Brandon Carlo, âgés entre 24 et 28 ans, un gardien de 23 ans en pleine ascension, Jeremy Swayman, et un quatuor d’attaquants dont seul Brad Marchand a plus de 31 ans parmi Taylor Hall, David Pastrnak et Jake DeBrusk, une phase majeure de rajeunissement ne semble pas à l’ordre du jour chez les Bruins.

Parmi les solutions temporaires, on pourrait ramener dans le giron de l’équipe David Krejci, 36 ans, après un an au sein du Olomouc HC en République tchèque. Krejci participe au Championnat du monde à l’heure actuelle et a aussi pris part aux Jeux olympiques avec la Tchéquie. Il s’agirait, évidemment, d’une option à très court terme.

« Je suis resté en communication avec David toute l’année, a confié le DG des Bruins. Il a eu des décisions difficiles à prendre compte tenu d’une promesse faite à sa famille. Il a décidé de rester (en République tchèque) et de réfléchir à son avenir. S’il décide de revenir, je serai heureux de prendre son appel, mais nous n’avons pas eu de discussions à cet effet depuis plusieurs mois. »

Parmi les joueurs autonomes sans compensation à cette position, on note Evgeni Malkin, 35 ans, Vincent Trocheck, 28 ans, Nazem Kadri, 31 ans, et Ryan Strome, 28 ans.

Il y a aussi le marché des joueurs autonomes avec compensation, soit en soumettant une offre hostile ou en procédant à un échange pour un Pierre-Luc Dubois, Kirby Dach, Dylan Strome ou Pavel Zacha, mais les Bruins devraient pour se faire récupérer un choix de première ronde, une opération pour le moins complexe dans les circonstances.

Dans leur banque de choix, les Bruins détiennent encore un choix de deuxième ronde en 2022 et leur choix de première ronde en 2023, mais les choix de deuxième ronde pour 2023 et 2024 appartiennent aux Ducks d’Anaheim pour le défenseur Lindholm.

Les Bruins souffrent de leurs récents repêchages. L’équipe ne détenait pas de choix de première ronde en 2020 et 2018, a repêché au 30e rang seulement en 2019 (John Beecher, ne gonflez pas vos attentes), ni de choix de deuxième ronde en 2019 et 2021.

Le choix de première ronde de l’équipe en 2017, l’un des deux seuls du club en cinq ans avec Fabian Lysell (2021), est passé aux Ducks dans la transaction de Lindholm.

Ce défenseur de 28 ans constituera un pilier au sein de la première paire de défense avec Charlie McAvoy, mais il aura coûté un choix de première ronde, un défenseur repêché en première ronde et deux choix de deuxième ronde.

Sweeney s’est assuré ses services jusqu’en 2030 à un salaire annuel raisonnable de 6,5 M$, mais il aura coûté cher et on comprend la direction de vouloir garder ouvert le créneau favorable de succès.

Il faudra néanmoins beaucoup de créativité pour remplacer le cœur de l’équipe si jamais Patrice Bergeron opte pour la retraite.

À le voir étreindre ses coéquipiers un par un à la suite de l’élimination du club, on comprend la direction d’être inquiète…

Pas de vote de confiance pour Bruce Cassidy

Photo Gene J. Puskar, archives Associated Press L’entraîneur Bruce Cassidy

Toujours dans l’univers des Bruins, le VP opérations hockey de l’équipe, Cam Neely, dressait à son tour un bilan jeudi matin et il n’a pas exactement été élogieux à l’égard de l’entraîneur Bruce Cassidy. « C’est une chose de connaitre une bonne saison régulière, ça en est une autre de perdre en première ronde. Nous sommes déçus. Il faudra changer certaines choses. Bruce est un fantastique entraîneur, mais je crois que nous devons changer notre façon de coacher. » Neely s’est fait plus rassurant envers Don Sweeney qui devrait signer une prolongation de contrat sous peu…