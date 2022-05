(Helsinki) Adam Lowry a rompu l’égalité tard en première période, Dylan Cozens a inscrit trois buts et le Canada s’est offert une petite frayeur, jeudi au Championnat du monde de hockey, effaçant deux retards d’un but avant de vaincre le Kazakhstan 6-3.

La Presse Canadienne

Yegor Petukhov et Arkadi Shestakov ont donné les devants 1-0, puis 2-1 au Kazakhstan tôt dans la rencontre, mais le Canada a été en mesure de renverser la vapeur.

Damon Severson a amassé un but et deux aides et Drake Batherson, un but et une aide, pour le Canada. Ryan Graves et Kent Johnson ont récolté chacun deux aides et Logan Thompson a stoppé 16 tirs.

Kirill Savitski a réduit l’écart à 4-3 en troisième période, mais le Kazakhstan n’a pas réussi à compléter la remontée. Andrei Shutov a effectué 31 arrêts.

Graves n’a pas terminé le match pour le Canada. Il s’est blessé en bloquant un tir tout juste avant le but de Savitski en troisième période.

Le Canada (4-0-0-0) a rejoint la Suisse (4-0-0-0) au sommet du groupe A. Les deux nations croiseront le fer samedi.

Dans l’autre match du groupe A, jeudi, l’Allemagne a vaincu le Danemark 1-0.

Les deux rencontres du groupe A ont commencé plus tard que prévu en raison d’un incendie mineur dans l’aréna de Helsinki avant le duel entre l’Allemagne et le Danemark.

Du côté du groupe B, Kieffer Bellows a inscrit deux buts et les États-Unis ont vaincu la Grande-Bretagne 3-0.

Ben Meyers a aussi touché la cible pour les Américains, tandis que l’espoir du Canadien de Montréal Sean Farrell a amassé deux aides.

Dans l’autre rencontre à l’horaire, la République tchèque a touché la cible cinq fois en première période, en route vers une victoire de 5-1 contre la Lettonie.

Tomas Hertl, David Pastrnak, Hynek Zohorna et Roman Cervenka ont tous amassé un but et une aide.

La Suède (3-1-0-0) et la Finlande (3-0-1-0) devancent les États-Unis (2-1-0-1) et la République tchèque (2-0-1-1) en tête du groupe B.

Les quatre premières équipes de chaque groupe accéderont au tour suivant.