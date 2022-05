Il y a parfois des gars qui sortent de nulle part lors des séries de la LNH, et mercredi soir en Caroline, c’est en plein ce qui est arrivé.

Richard Labbé La Presse

Ian Cole, un défenseur de 33 ans qui en est à sa sixième équipe dans la LNH, a réussi le but de la victoire en prolongation pour mener les Hurricanes à une improbable victoire de 2-1 lors de ce premier match de la série face aux Rangers de New York.

Improbable, oui, parce que les joueurs de Manhattan avaient une avance d’un but avec à peine trois minutes à jouer dans ce match. Mais Sebastian Aho, un ancien membre du Canadien, a profité du moment pour faire 1-1, avec seulement 2 min 23 s à faire au match. Ce fut le premier tour de magie.

Le deuxième, c’est Cole qui se l’est offert, en tentant un tir de loin lors de la prolongation, le genre de tir que l’on peut placer dans la catégorie que le gardien aimerait revoir, et sans doute que ce pauvre Igor Shesterkin aimerait en effet le revoir. Ce fut assez pour la victoire… et pour permettre aux Canes de prendre une avance de 1-0 dans cette série.

Pour Cole, il s’agit du premier but des présentes séries, et c’est encore plus incroyable quand on pense que ce défenseur a été un choix de premier tour des Blues de St. Louis en 2007 (le 18e au total)… et que ce but est seulement le deuxième de sa carrière en séries.

Mais ça, ça résume très bien les Hurricanes de la Caroline. Un club pas particulièrement spectaculaire, mais un club qui mise sur des joueurs efficaces, et un club si bien dirigé qu’il s’avère épuisant de jouer contre lui.

Les Rangers, qui reviennent d’une certaine surprise face aux Penguins de Pittsburgh, sont maintenant confrontés à un tout autre problème. On surveille qui, quand on affronte ces Hurricanes ? Dans ce groupe un peu anonyme, tout le monde est capable d’enfiler la cape du héros. Mercredi, ce fut au tour d’Ian Cole, et si ça se trouve, la prochaine fois, ce sera au tour de Jesperi Kotkaniemi, seulement 21 ans, qui a réussi mercredi un premier point en huit matchs des séries.

Chez les Rangers, la suite est assez facile : il faut oublier celle-là et penser immédiatement à la prochaine, parce que 9 fois sur 10, ce genre de performance devrait mener à une victoire.

PHOTO CHRIS SEWARD, ASSOCIATED PRESS Igor Shesterkin et Ryan Lindgren

Après 40 minutes de jeu, les Rangers avaient une avance de 23-14 au tableau des tirs, mais seulement une avance de 1-0 au tableau qui compte. Le gardien Antti Raanta, un réserviste de carrière, va bien finir par craquer, et s’il y a un endroit où les Rangers doivent se sentir en confiance, c’est bien devant le filet.

Mais pas mercredi.

Mercredi, c’est le Prince Igor qui a accordé le mauvais but qu’il ne fallait pas, à un joueur qui n’en demandait pas tant.

À la place d’Ian Cole, on irait se chercher un 6/49 tout de suite.