Bergeron, Barkov et Lindholm finalistes

Patrice Bergeron, Aleksander Barkov et Elias Lindholm sont les finalistes à l’obtention du trophée Frank-Selke, a annoncé la LNH mardi.

La Presse Canadienne

L’honneur est remis annuellement au meilleur attaquant défensif de la LNH à la suite d’un scrutin effectué auprès de l’Association professionnelle des journalistes attitrés au hockey (PHWA).

Bergeron, qui pourrait remporter l’honneur pour la cinquième fois, un record, a été le meneur de la LNH pour le rendement sur les mises en jeu (61,9 % ; minimum 500 mises en jeu). Finaliste à ce titre pour une 11e saison consécutive, un record, le joueur des Bruins de Boston a terminé au deuxième rang du scrutin au cours des deux plus récentes campagnes et il a remporté le Selke pour la dernière fois en 2016-17.

PHOTO JASEN VINLOVE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Aleksander Barkov a pris le premier rang chez les attaquants des Panthers de la Floride au chapitre du temps de glace par match, le deuxième rang pour le temps d’utilisation moyen en désavantage numérique et le troisième échelon pour les tirs bloqués.

Pour sa part, Barkov a pris le premier rang chez les attaquants des Panthers de la Floride au chapitre du temps de glace par match (20 : 18), le deuxième rang pour le temps d’utilisation moyen en désavantage numérique (2 : 10) et le troisième échelon pour les tirs bloqués (42). Le Finlandais, qui a gagné le trophée Selke la saison dernière, serait le premier joueur à obtenir cet honneur deux années de suite depuis Bergeron en 2013-14 et 2014-15.

PHOTO DAVID BERDING, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Elias Lindholm a été deuxième dans la LNH pour le différentiel et il a été le meneur des attaquants des Flames de Calgary au chapitre du temps de glace par match et du temps de jeu moyen en infériorité numérique.

De son côté, Lindholm a été deuxième dans la LNH pour le différentiel (plus-61) et il a été le meneur des attaquants des Flames de Calgary au chapitre du temps de glace par match (19 : 57) et du temps de jeu moyen en infériorité numérique (2 : 07). De plus, le Suédois, qui est finaliste à l’obtention de ce titre pour la première fois de sa carrière, serait le premier joueur des Flames à remporter cet honneur.

Le gagnant sera annoncé dans le cadre de la cérémonie de la remise des trophées au cours des finales d’association ou de la finale de la Coupe Stanley.