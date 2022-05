Nathan Gaucher a marqué 31 buts et ajouté 26 mentions d’aide en 66 parties de saison régulière avec les Remparts de Québec.

Gaucher, Lamoureux et Luneau dans la course au trophée Mike-Bossy

(Montréal) Nathan Gaucher, Maveric Lamoureux et Tristan Luneau sont les finalistes à l’obtention du trophée Mike-Bossy, a annoncé la Ligue de hockey junior majeur du Québec lundi.

La Presse Canadienne

Le trophée Mike-Bossy est remis annuellement au meilleur espoir de la LHJMQ en vue du repêchage de la LNH, qui se déroulera au mois de juillet au Centre Bell.

Gaucher a marqué 31 buts et ajouté 26 mentions d’aide en 66 parties de saison régulière avec les Remparts de Québec. Il a également maintenu un impressionnant différentiel de plus-30, en plus d’inscrire six buts gagnants pour les champions de la saison régulière.

De son côté, Lamoureux a inscrit quatre buts et a ajouté 20 passes, triplant ainsi sa contribution offensive de la saison dernière. Le défenseur de six pieds sept pouces a été un élément clé chez les Voltigeurs de Drummondville, qui ont terminé en quatrième place dans l’Association Ouest.

Pour sa part, Luneau, le tout premier choix du repêchage 2020 de la LHJMQ, a compilé 43 points (12 buts et 31 mentions d’aide) en 63 parties cette saison. Il a également affiché un différentiel de plus-9, tout en aidant la jeune formation des Olympiques de Gatineau à terminer au deuxième échelon dans l’Ouest.

Ils convoiteront tous un prix qui est nommé en l’honneur de Michael Bossy, ancien joueur de la LHJMQ et membre du Temple de la Renommée du hockey. L’ex-joueur étoile des Islanders de New York, décédé le 15 avril à Montréal, a également été identifié comme étant le sixième meilleur joueur de l’histoire de la LHJMQ dans le cadre des festivités entourant le 50e anniversaire du circuit.