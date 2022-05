(Helsinki) L’attaquant du Canadien de Montréal Josh Anderson a récolté un but et une passe dans un gain de 6-1 du Canada contre l’Italie en ronde préliminaire du Championnat du monde de hockey, dimanche, à Helsinki en Finlande.

La Presse Canadienne

« Nous faisons tous de notre mieux, et nous aidons l’équipe à créer des occasions de marquer. Nous tirons une grande fierté du fait que l’équipe peut compter sur nous en zone défensive. La confiance règne au sein de notre trio en ce moment, et on va continuer de s’améliorer », a déclaré Anderson, au sujet du trio qu’il complète avec Cole Sillinger et Adam Lowry.

Dysin Mayo, des Coyotes de l’Arizona, s’est aussi signalé du côté des Canadiens avec un but et une mention d’aide. Travis Sanheim, Nicolas Roy, Kent Johnson et Noah Gregor Beaumont ont complété la marque pour l’équipe menée par l’entraîneur-chef Claude Julien.

« Je trouve que c’était un bon match aujourd’hui. Notre départ a été un peu lent, mais nous avons trouvé notre rythme en deuxième et en troisième période », a mentionné l’ex-entraîneur du Canadien.

Phil Pietroniro fut le seul à riposter du côté des Italiens.

Le gardien Chris Driedger, du Kraken de Seattle, a signé la victoire après avoir effectué 11 arrêts. Son vis-à-vis, Justin Fazio, a repoussé 24 des 30 tirs dirigés vers lui.

Les Canadiens ont ainsi signé un deuxième gain en autant de matchs depuis le début du tournoi, après avoir disposé de l’Allemagne 5-3 vendredi.

Les représentants de l’unifolié joueront leur prochain match demain contre la Slovaquie.