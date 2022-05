Leon Draisaitl a cinq buts et trois aides en six matchs lors de la série face aux Kings.

Leon Draisaitl pourrait rater le match no 7

(Edmonton) L’entraîneur-chef des Oilers d’Edmonton, Jay Woodcroft, ne s’est pas prononcé quant à la présence de Leon Draisaitl pour le match no 7 de leur série du premier tour contre les Kings de Los Angeles, samedi.

Draisaitl a semblé souffrir d’une blessure à la cheville lorsqu’il s’est fait happer dans une mêlée en première période, jeudi. Les Oilers ont finalement remporté la partie 4-2.

Le centre vedette de 26 ans a retraité vers le vestiaire, mais il a terminé la rencontre. Il a récolté une aide sur le but victorieux de Tyson Barrie.

L’Allemand n’était pas sur la glace pour l’entraînement matinal des Oilers, samedi matin. Woodcroft a refusé de dire s’il croit que Draisaitl va jouer.

Draisaitl a cinq buts et trois aides en six matchs lors de cette série. Il a totalisé 110 points (55 buts et 55 aides) en saison régulière.

Le défenseur des Oilers Brett Kulak a également brillé par son absence à l’entraînement de samedi.