Max Domi (13) célèbre son but contre les Bruins de Boston pendant la deuxième période.

Les Hurricanes éliminent les Bruins avec l’aide de Domi et Raanta

(Raleigh) Max Domi a inscrit deux buts en deuxième période, Antti Raanta a repoussé 27 lancers et ils ont aidé les Hurricanes de la Caroline à vaincre les Bruins de Boston 3-2, samedi, lors du match ultime de leur série de premier tour.

Aaron Beard Associated Press

Teuvo Teravainen a aussi touché la cible pour les Hurricanes, qui ont finalement eu le meilleur face aux Bruins. Ces derniers avaient eu le dessus sur les Hurricanes en séries lors de deux des trois dernières saisons.

« C’était un contexte différent en commençant cette série, a dit l’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour. Si nous avions gagné lors des séries précédentes, je crois que vous auriez été surpris.

« Cette fois-ci, je crois que nous sommes mûrs. Nos gars sont plus matures. Je pense qu’ils le ressentent également. »

L’équipe à domicile a remporté tous les matchs de la série et les Hurricanes ont eu le dernier mot en profitant encore une fois de l’appui de leurs partisans.

Au deuxième tour, les Hurricanes affronteront le gagnant de la série entre les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York. Le septième match de cette série sera présenté dimanche.

Domi a été le héros surprise de la rencontre, samedi. Les Hurricanes ont acquis ses services des Blue Jackets de Columbus lors du jour de la date limite des transactions, en mars. Il a inscrit ses deux premiers buts en carrière en séries, en plus d’amasser une aide sur le but de Teravainen grâce à une passe parfaite dans l’enclave.

« Je me considère chanceux d’avoir pu me joindre à une telle équipe », a dit Domi.

Raanta, qui en est à ses débuts en séries ce printemps, a une fois de plus été solide devant son filet. Il a réalisé son arrêt le plus spectaculaire en première période, faisant un grand écart pour frustrer Taylor Hall.

Jake DeBrusk a marqué en deuxième période pour les Bruins. David Pastrnak a ensuite fait mouche avec 21,7 secondes à écouler en temps réglementaire, quand le gardien Jeremy Swayman avait été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Les Hurricanes ont réussi à s’accrocher à leur avance d’un but et ont pu célébrer quelques instants plus tard.

« Après qu’ils aient inscrit un deuxième but, ce fut probablement les 20 secondes les plus longues de ma vie », a affirmé Raanta.

Swayman a effectué 28 arrêts devant le filet des Bruins.

Les Bruins participaient aux séries pour une sixième saison d’affilée. Ils avaient balayé les Hurricanes en finale de l’Est en 2019 et les avaient battus en cinq matchs lors du premier tour en 2020 dans la bulle de Toronto.

Cette fois, les Hurricanes n’ont jamais accusé de retard dans la série, après avoir dominé les Bruins lors de leurs trois duels en saison régulière.

« Notre jeu défensif est notre fierté et nous avons bien fait durant toute la saison, a dit l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy. Ils ont fait des jeux, mais nous n’avons pas fait le travail défensivement. »

Les plans des Bruins demeurent incertains cet été. Le capitaine et centre numéro un de longue date Patrice Bergeron pourrait devenir joueur autonome sans compensation après 18 saisons avec l’équipe. Bergeron a fait l’accolade à chacun de ses coéquipiers à leur sortie de la patinoire.

Bergeron a refusé de négocier au sujet d’une prolongation de contrat au cours de la saison, ce qui a mené à de la spéculation concernant un départ possible vers une autre équipe, ou encore à la retraite.

« C’est trop tôt. La défaite fait toujours mal après une dure série. Nous sommes éliminés tôt et j’aurai beaucoup de temps pour y penser. Mais je ne suis pas encore rendu là », a insisté Bergeron.