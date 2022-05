(Calgary) Mikael Backlund et Andrew Mangiapane ont chacun récolté un but et une aide et les Flames de Calgary sont venus de l’arrière pour remporter un autre duel défensif contre les Stars de Dallas 3-1, mercredi.

La Presse Canadienne

Le club albertain a entamé le troisième vingt avec un déficit d’un but compte tenu du filet de Jason Robertson lors de la période médiane. Backlund et Mangiapane ont fait mouche en l’espace de moins de quatre minutes et les locaux n’ont plus regardé derrière pour prendre une avance de 3-2 dans la série du premier tour.

Trevor Lewis a planté le dernier clou dans le cercueil des Stars en marquant dans un filet désert.

Jake Oettinger, qui a accordé seulement six buts lors des quatre premiers duels, a encore été solide devant le filet des Stars. Il a stoppé 29 des 31 tirs en direction de la cage des siens.

Jacob Markstrom, qui a alloué cinq buts lors des quatre premières parties, a été pratiquement parfait. Il a repoussé 20 tirs dans la victoire.

Les Stars feront face à l’élimination vendredi lorsque les deux clubs croiseront le fer à Dallas.

Robertson, qui a été le meilleur marqueur des Stars en saison régulière avec 41 réussites, a inscrit son premier but en séries éliminatoires. Son tir a été bloqué par Markstrom, mais le retour a rebondi sur le défenseur Chris Tanev avant de tomber derrière le gardien des Flames.

Les Flames ont nivelé la marque lorsque Backlund a redirigé la passe de Mangiapane dans une cage béante.

Ce dernier a mis les siens devant quelques instants plus tard avec un puissant tir des poignets du haut des cercles des mises en jeu.