(Boston) Brad Marchand s’est une fois de plus levé dans les moments cruciaux et les Bruins de Boston sont restés en vie, jeudi soir.

La Presse Canadienne

Marchand a récolté un but et une mention d’assistance et les Bruins ont forcé la tenue d’un match ultime en battant les Hurricanes de la Caroline 5-2.

Marchand a amassé ses neuvième et 10e points des séries à domicile et il s’est temporairement hissé au sommet des pointeurs de la LNH en séries (11). Il a permis aux Bruins d’ouvrir le pointage, tôt en deuxième période, et il a mis la table pour le but de Charlie Coyle.

Erik Haula, Derek Forbort et Curtis Lazar ont tous deux inscrit leur premier filet de la série, en troisième période. Jeremy Swayman a réalisé 23 arrêts devant la cage de la troupe de Boston, qui a ouvert les portes à ses adversaires en écopant quatre pénalités de suite au deuxième engagement.

Les Bruins ont créé l’égalité 3-3 dans la série et ils ont maintenant la lourde tâche d’aller gagner un match en Caroline du Nord. Ils ont perdu leurs trois visites au domicile des Hurricanes dans cette série. Le septième et dernier affrontement aura lieu samedi.

Andrei Svechnikov a donné un regain de vie aux Hurricanes lorsqu’il a enfilé l’aiguille à 3 : 24 du dernier tiers, pour le premier de ses deux buts, mais ils n’ont pas été en mesure de niveler la marque. Antti Raanta a cédé quatre fois en 33 lancers.

Après une première période au cours de laquelle les visiteurs ont offert du hockey convaincant, Marchand a semé l’hystérie au TD Garden.

De retour dans son territoire avec la rondelle, Connor Clifton a levé la tête et il a aperçu une belle ligne de passe en direction de Marchand, pendant un changement des Hurricanes. Le numéro 63 des Bruins a décoché un tir des poignets précis qui s’est logé par-dessus l’épaule gauche de Raanta.

Les Bruins ont eu l’occasion de doubler leur avance quand Charlie McAvoy s’est échappé, mais il n’a pas pu décocher un bon tir du revers alors qu’il était dérangé par un rival. Raanta a stoppé la rondelle devant lui.

Ce ne fut que partie remise pour les hommes de Bruce Cassidy. Lors d’un avantage numérique en fin de deuxième période, le tir de David Pastrnak a été bloqué par le défenseur Ian Cole, mais la rondelle a abouti sur la lame de bâton de Coyle, qui n’a eu qu’à l’envoyer dans un filet libre.

Svechnikov a rendu les choses intéressantes lorsque son tir des poignets vif n’a donné aucune chance à Swayman, mais moins de quatre minutes plus tard, McAvoy a glissé la rondelle en direction de Haula, qui l’a habilement redirigée derrière Raanta.

Forbort, de la pointe, et Lazar, dans un filet désert, ont ensuite mis le match hors de portée en faveur des Bruins.