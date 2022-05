(New York) Alexis Lafrenière a été au cœur d’une remontée spectaculaire avec un but et une aide et les Rangers de New York ont pris la mesure des Penguins de Pittsburgh 5-3, mercredi, pour forcer la tenue d’un match no 6.

La Presse Canadienne

Les Rangers ont marqué trois buts en deux minutes et 42 secondes pour effacer en déficit de deux buts en fin de deuxième période et ont galvanisé la foule.

La victoire des hommes de Gerard Gallant leur a permis de réduire l’avance des Penguins à 3-2 dans leur série du premier tour de la LNH.

Le capitaine des Penguins, Sidney Crosby, a quitté la rencontre lors de la deuxième période. Il est entré en contact avec Jacob Trouba et s’est directement rendu au banc des siens.

Igor Shesterkin a stoppé 29 tirs dans la victoire. Son vis-à-vis, Louis Domingue, a alloué quatre buts sur 33 tirs.

Les équipes reprendront le collier vendredi à Pittsburgh, où les Rangers feront à nouveau face à l’élimination.

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage et ils l’ont fait à mi-chemin en première période. Jake Guentzel a sauté sur son propre retour et son tir a rebondi sur la jambière de Shesterkin pour trouver un chemin dans le filet.

Guentzel a marqué dans tous les matchs de la série.

Kris Letang a doublé l’avance des siens lors de la période médiane. La précision chirurgicale de la passe soulevée d’Evgeni Malkin a permis à Letang de décocher un puissant tir sur réception qui a ensuite fait vibrer les cordages.

Les Rangers, alors acculés au mur, n’avaient pas dit leur dernier mot. Ils ont explosé avec trois buts dans les cinq dernières minutes de l’engagement.

Adam Fox a entamé la remontée avec un tir précis dans le haut du filet. Lafrenière a nivelé avec un tir à bout portant sur Domingue. Finalement, Jacob Trouba a trompé la vigilance du gardien des Penguins avec un tir du revers qui est passé entre les jambières de ce dernier.

Juste avant la fin du deuxième vingt, Guentzel a continué a martyriser la formation new-yorkaise et a inscrit son septième but de la série. Malkin a remis la rondelle au prolifique ailier, qui a été oublié dans l’enclave, et ce dernier n’a pas raté une telle opportunité.

Au début de la troisième période, Filip Chytil a profité d’un rebond favorable pour s’installer devant Domingue. Grâce à plusieurs secondes, il a eu le temps de décocher un tir précis dans le haut du filet, qui a redonné l’avance aux Rangers.

Ryan Lindgren a complété le boulot dans un filet désert.