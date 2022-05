Seth Jarvis et Vincent Trocheck célèbrent un but en deuxième période.

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS

(Raleigh) Seth Jarvis a marqué deux buts, Antti Raanta a effectué 34 arrêts et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Bruins de Boston 5-1, mardi, dans le cinquième match de leur série de premier tour.

Aaron Beard La Presse Canadienne

Les Hurricanes mènent la série 3-2. Ils tenteront d’achever les Bruins lors du sixième match, qui sera présenté jeudi, à Boston.

L’équipe à domicile a remporté chacun des cinq premiers matchs de la série. Les Hurricanes ont emporté les Bruins dans la tempête, mardi, profitant des nombreuses erreurs de leurs adversaires.

« Nous savons comment nous devons jouer », a dit le défenseur des Hurricanes Tony DeAngelo, auteur d’un but et deux aides.

« Les punitions nous ont sortis de notre plan de jeu lors du dernier match. Quand nous jouons notre jeu à cinq contre cinq, nous sommes confiants de l’emporter. »

Les Hurricanes ont l’avantage 12-6 au chapitre des buts à cinq contre cinq depuis le début de la série. Ils ont écopé seulement trois punitions, mardi, et il y a eu moins de mêlées après les coups de sifflet que lors des rencontres précédentes.

Vincent Trocheck a également récolté chacun un but et deux aides pour les Hurricanes, tandis que Jaccob Slavin a aussi touché la cible. Teuvo Teravainen a accumulé trois aides et Sebastian Aho, deux.

Connor Clifton a été l’unique buteur des Bruins. Jeremy Swayman a repoussé 33 lancers.

Raanta a été brillant tout au long de la rencontre. Il a réalisé l’un de ses plus beaux arrêts en première période, stoppant un tir à bout portant de Brad Marchand en étirant le bras gauche.

« Il faut simplement se présenter et être prêt à tout donner, a résumé Raanta. L’équipe a été excellente devant moi. Les gars m’ont rendu la vie facile. »

Slavin a donné le ton à la rencontre en ouvrant la marque après 6 : 11 de jeu, quand son tir s’est faufilé sous le bras droit de Swayman.

DeAngelo a ensuite creusé l’écart à 12 : 17 du premier vingt, en avantage numérique. Il a battu Swayman grâce à un long tir précis dans la partie supérieure.

Jarvis a inscrit les deux buts suivants des Hurricanes, l’un en deuxième période quand un avantage numérique des siens venait tout juste de prendre fin et l’autre lors du troisième tiers, également pendant une attaque massive des Hurricanes.

Clifton a finalement inscrit les Bruins au pointage à 10 : 09 du dernier tiers, mais le mal était fait.

Trocheck a fermé les livres en marquant dans un filet désert avec 3 : 40 à écouler au cadran.

Les Bruins ont éliminé les Hurricanes à deux reprises lors des trois dernières années. Cette fois, ce seront eux qui feront face à l’élimination.

« Nous aurons le dos contre le mur, a reconnu Marchand. Ce n’était pas notre objectif. Ce qui est important maintenant, c’est de se regrouper et se préparer pour le prochain match.

« Nous savons qu’ils vont vouloir tout donner pour en finir. Ils ont une bonne équipe et nous voyons à quel point ils sont affamés présentement. »

Le défenseur Charlie McAvoy était de retour au jeu pour les Bruins, après avoir raté le quatrième match en raison du protocole lié à la COVID-19. Cependant, le défenseur Hampus Lindholm a raté un troisième match d’affilée.