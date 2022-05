PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS

Après les candidats au trophée Norris la veille, la Ligue nationale de hockey a annoncé mardi matin les nommés au titre de gardien de but de l’année. Jacob Markstrom, Juuse Saros et Igor Shesterkin sont en lice pour l’obtention du trophée Vézina.

Nicholas Richard La Presse

Markstrom, des Flames de Calgary, a mérité 37 victoires, en plus de maintenir une moyenne de buts alloués de 2,22 et un pourcentage d’arrêts de 0.922. Il a mené les gardiens de la LNH avec neuf blanchissages. Il est le premier gardien des Flames depuis Miikka Kiprusoff en 2006-2007 à être parmi les finalistes.

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Juuse Saros

À sa première saison comme véritable gardien numéro un des Predators de Nashville, Saros est le gardien qui joué le plus de matchs cette saison dans la toute la LNH avec 67. Même s’il a été l’un des cerbères les plus occupés du circuit Bettman, le gardien de 27 ans a tout de même remporté 38 matchs, en maintenant une moyenne de buts alloués de 2,64 et un pourcentage d’arrêts de 0.918.

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Igor Shesterkin

Le gardien des Rangers de New York, Shesterkin, part avec une longueur d’avance, selon bon nombre d’experts. À 26 ans, il a terminé au premier rang de la LNH pour la moyenne de buts accordés, avec 2,07, et pour le pourcentage d’arrêts, avec 0.935. En 52 départs, il a gagné 36 matchs, dont six par blanchissage.

C’est la première fois depuis 2014 que les trois gardiens finalistes en sont à leur première nomination. À l’époque, Ben Bishop, Tuukka Rask et Semyon Varlamov étaient les candidats au trophée.