PHOTO NOAH K. MURRAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Une mauvaise saison et il est parti !

Lou Lamoriello n’a jamais été reconnu pour sa patience envers ses entraîneurs. Claude Julien, congédié par les Devils en 2007 à deux semaines des séries, peut en témoigner.

Mathias Brunet La Presse

Même si Barry Trotz a permis aux Islanders de New York de se qualifier en séries dès sa première saison en 2019 et même de remporter une ronde malgré la perte de John Tavares), même si son équipe a atteint le carré d’as en 2020 et 2021, un exploit dont seul le Lightning de Tampa Bay peut se vanter, ce vénérable entraîneur a perdu son emploi lundi matin après une seule mauvaise saison.

Trotz quitte les Islanders avec une fiche de 152-102-34. Il reste un an à son contrat, au salaire annuel de 4 millions annuellement. Les Islanders pourront rayer cette somme des livres comptables si Trotz se trouve un emploi d’entraîneur en chef ailleurs la saison prochaine.

Le DG des Islanders a affirmé que la décision lui brisait le cœur, mais que ses joueurs avaient besoin d’une nouvelle « voix ».

« On ne prend pas ce genre de décision du jour au lendemain, a expliqué Lamoriello aux journalistes. Nous avons pris en considération les facteurs atténuants et hors de notre contrôle. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c’est mon travail de recueillir les informations nécessaires puis de trancher. »

Rien ne prédestinait les Islanders au 20e rang du classement général à une saison aussi difficile, à 16 points d’une place en séries éliminatoires, après avoir terminé parmi les douze meilleures équipes de la LNH lors des trois saisons précédentes, dont une brillante cinquième place en 2019.

Le noyau de l’équipe est demeuré essentiellement le même, malgré la perte de Jordan Eberle et Nick Leddy, remplacés par Zach Parise dans le cas d’Eberle et par l’éclosion de Noah Dobson dans le cas du second.

Mais le jeu collectif des Islanders n’était pas aussi à point cette saison. Ils sont passés d’une moyenne de 2,23 buts accordés par match l’an dernier à 2,82, quoique les meneurs de l’an dernier, les Golden Knights de Vegas, affichaient une moyenne de 2,18, contre 2,44 pour les meneurs de la saison actuelle, les Hurricanes de la Caroline.

Le développement des jeunes pourrait aussi être au cœur de cette décision étonnante. Le défenseur Noah Dobson a explosé, mais il est le seul.

Anthony Beauvillier, 24 ans, 34 points, dont 12 buts, en 75 matchs, Oliver Wahlstrom, 21 ans, 24 points, dont 13 buts, en 73 rencontres, et Kieffer Bellows, 23 ans, 19 points, 6 buts, en 45 parties, tous des choix de première ronde, n’ont pas progressé.

Lamoriello a assurément consulté ses joueurs les plus importants avant de limoger Trotz. Les entraîneurs intransigeants, et très soucieux du détail défensif, peuvent, après quelques années, peser lourd sur les joueurs, à tort ou à raison.

Les performances moins solides du gardien Semyon Varlamov, 34 ans, désormais le numéro deux derrière Ilya Sorokin, n’ont sans doute pas aidé non plus.

Tous les joueurs de l’équipe, à l’exception des vétérans en défense Zdeno Chara et Andy Greene, employés tous deux moins de 19 minutes par rencontre, sont sous contrat pour l’an prochain. Il devenait donc difficile pour Lamoriello de ne pas congédier le coach si le groupe maugréait…

Les Flyers de Philadelphie et les Red Wings de Detroit, entre autres sont à la recherche d’un nouvel entraîneur. À suivre…

Des jeunes se signalent pour le Rocket

Non seulement le Rocket a-t-il provoqué l’égalité dans sa série de première ronde de la Ligue américaine, ce week-end, mais de jeunes se sont signalés. Le gardien Cayden Primeau, 22 ans, confiné au banc lors de la première rencontre, a été fumant dans cette victoire de 3-2. Il a bloqué 37 des 39 tirs dirigés sur lui. Jesse Ylönen, 22 ans, a marqué un but électrisant en supériorité numérique à la suite d’un foudroyant tir sur réception. Il a ajouté une aide sur le but gagnant de Brandon Gignac en fin de troisième.

Mattias Norlinder, fraîchement débarqué d’Europe, disputait une première rencontre samedi. Sans être transcendant, il a été beaucoup plus solide, dans tous les sens du mot, que lors de sa première expérience cet automne, et il a obtenu quelques chances de compter. Le défi pour lui constituera de demeurer constant. Mais son retour en Suède semble lui avoir permis de retrouver une certaine confiance.