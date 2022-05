(Saint-Louis) Kirill Kaprizov a récolté un but et une aide, le gardien Marc-André Fleury a repoussé 29 rondelles et le Wild du Minnesota a défait les Blues de St. Louis par le score de 5-1, vendredi soir.

Joe Harris Associated Press

Ce faisant, le Wild a pris une avance de 2-1 dans sa série de premier tour de l’Association Ouest. Il a aussi récupéré l’avantage de la patinoire qu’il avait perdu à la suite de sa défaite dans le premier match.

La quatrième rencontre aura lieu dimanche après-midi à St. Louis. Les deux formations auront ensuite rendez-vous au Minnesota, mardi, pour le cinquième match.

À l’instar de Kaprizov, Joel Erickson Ek a obtenu un but et une mention d’aide. Jordan Greenway, Mats Zuccarello et Jonas Brodin ont inscrit les autres filets du Wild.

Le but de Greenway a été inscrit après seulement 39 secondes de jeu. Moins de deux minutes plus tard, Kaprizov doublait l’avance du Wild.

À l’autre extrémité, Fleury, qui prend part aux éliminatoires pour une 16e année d’affilée, a récolté la 92e victoire de sa carrière en match des séries.

Ryan O’Reilly, lors d’un avantage numérique, a marqué l’unique filet des Blues. Le gardien Ville Husso a réalisé 28 arrêts.

Les Blues ont perdu les services du défenseur Torey Krug, victime d’une blessure au bas du corps survenue en première période. Il est le troisième défenseur des Blues à subir une blessure depuis le début de la série.