La direction du Canadien peut se réjouir de voir deux de ses espoirs, le défenseur Jordan Harris et l’attaquant Sean Farrell, prendre part au Championnat mondial avec l’équipe américaine, à compter du 13 mai en Finlande.

Mathias Brunet La Presse

Il s’agira évidemment d’une belle expérience dans le développement de ces deux jeunes, même si la plupart des meilleurs joueurs de la LNH sont retenus en Amérique du Nord pour les séries éliminatoires et les meilleurs des clubs exclus au repos.

Kent Hughes, Jeff Gorton et les recruteurs du Canadien s’envoleront vers le Vieux Continent dans les jours suivant la loterie, présentée mardi prochain le 10 mai.

Ils garderont sans doute un certain œil sur les performances de Harris, 21 ans, un choix de troisième ronde en 2018, et Farrell, 20 ans, repêché en quatrième ronde en 2020 et aussi choisi pour les Olympiques il y a quelques mois, mais porteront une attention particulière aux formations de la Slovaquie et de la Tchéquie.

Le centre droitier des Frontenacs Kingston, Shane Wright, dont la deuxième ronde de séries dans la Ligue junior de l’Ontario s’amorce vendredi soir contre North Bay, demeure le favori à titre de premier choix au total.

Le nom du centre américain Logan Cooley, qu’on n’a pas retenu pour ce championnat, est aussi souvent évoqué, mais également ceux de deux Slovaques, le défenseur Simon Nemec et l’attaquant Juraj Slafkovsky, et du défenseur tchèque David Jiricek.

Avec sa transparence habituelle, Kent Hughes a d’ailleurs confié cette semaine qu’il avait des Slovaques et des Tchèques à observer en Europe lorsqu’il y retournera.

Hughes et le Canadien sauront alors s’ils repêchent au premier, deuxième ou troisième rang. Les performances de ces trois joueurs permettront aux recruteurs de finaliser leur liste en prévision du repêchage début juillet.

Slafkovsky, un ailier de 6 pieds 4 pouces et 218 livres, a frappé l’imaginaire aux Jeux olympiques en marquant sept buts en autant de rencontres avec la formation slovaque.

Malgré ses 18 ans, il faut prendre ces performances avec un grain de sel puisque le niveau de compétition n’était pas très élevé à ces Jeux.

En saison régulière, il a amassé 10 points en 31 matchs dans la Liiga, en Finlande, avec le TPS Turku, l’ancien club de Saku Koivu. Son gabarit, et ses talents de marqueurs, en font rêver certains, mais il demeure un joueur plutôt unidimensionnel et ses décisions avec la rondelle sont à améliorer, après l’avoir vu à l’œuvre en Liiga et au Championnat mondial junior.

Nemec, un défenseur droitier de 6 pieds 1 pouce et 192 livres, constitue un choix sûr aux yeux des recruteurs. Il est intelligent, mobile, et prend rarement les mauvaises décisions. Il a participé lui aussi aux Jeux olympiques. Il a amassé 26 points en 39 matchs avec le HK Nitra, en Slovaquie, mais certains se demandent à quel point son potentiel offensif pourra se transposer dans la LNH. Un recruteur en chef prudent pourra choisir ce défenseur parmi le top cinq sans craindre de se faire ridiculiser : Nemec devrait connaitre une carrière intéressante dans la LNH.

David Jiricek constitue un cas moins linéaire, mais néanmoins fort intéressant. Défenseur droitier lui aussi, 6 pieds 3 pouces, 190 livres, Jiricek est classé derrière Nemec sur la plupart des listes des spécialistes.

Une grave blessure au genou dès son premier match au Championnat mondial junior l’a tenu à l’écart du jeu pour quatre mois.

Pour avoir observé deux de ses matchs, à son retour au jeu, récemment, lors d’un tournoi préparatoire, l’Euro Hockey tour, contre des formations de la Suède, de la Finlande et de la Suisse, Jiricek a montré une confiance renouvelée, beaucoup plus d’assurance et de témérité.

Nemec est le défenseur plus stable, Jiricek est plus costaud, plus explosif aussi. Son plafond offensif semble plus élevé que celui du Slovaque. Il possède un excellent coup de patin et un tir dévastateur. Il a amassé 11 points en 29 rencontres avec le HC Plzen, un circuit plus relevé qu’en Slovaquie.

À moins d’un changement de dernière minute, la Suède ne devrait pas inviter les membres son formidable trio de moins de 18 ans composé de Noah Östlund, Jonathan Lekkerimäki et Liam Ohgren, et on ignore si la Finlande donnera une chance à Joakim Kemell ou à Brad Lambert.

Les Devils pourraient échanger leur premier choix

Même s’ils ont encore terminé parmi les pires équipes au classement, même si son club est encore jeune, le directeur général, Tom Fitzgerald, est prêt à échanger son premier choix, cinquième au total, pour obtenir du renfort à court terme.

« Je l’ai affirmé il y a deux ans, lorsque nous détenions trois choix de première ronde, je suis ouvert à tout ce qui pourrait me permettre d’améliorer notre équipe, a-t-il déclaré aux journalistes jeudi. Si ça signifie d’utiliser notre choix afin d’acquérir un joueur que nous connaissons et améliorer nos résultats, absolument. Mon travail consiste à améliorer le club avec les atouts que nous possédons. »

Certains directeurs généraux ne sont pas patients. Espérons qu’il puisse obtenir un joueur encore très jeune et doué s’il ose échanger son choix…