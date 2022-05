(Syracuse, New York) Jean-François Houle a été conséquent. Mercredi, il disait avoir eu « 72 matchs pour développer. Là, c’est rendu très important de gagner. »

Guillaume Lefrançois La Presse

C’est pourquoi Kevin Poulin a été le premier gardien à retraiter au vestiaire, vendredi, à l’entrainement matinal du Rocket, au Upstate Medical Arena. Le vétéran défendra le filet lavallois pour le premier match de la série contre le Crunch de Syracuse. C’est donc dans le rôle d’adjoint que Cayden Primeau amorcera les séries.

« On est chanceux d’avoir deux bons gardiens. Ç’aurait pu aller d’un côté ou l’autre. Poulin a de l’expérience et nous a gardés dans la course aux séries en février quand Cayden était en haut », a rappelé Houle.

Cela dit, Poulin a 32 ans, il a un simple contrat de la Ligue américaine et a même disputé quelques matchs avec les Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL. Primeau a 22 ans, il est un choix de repêchage du Canadien, un espoir qui a fait écarquiller les yeux dans les rangs universitaires. Il a forcément plus de chances de faire partie de l’avenir du CH que Poulin.

Sauf qu’en saison, ils ont partagé le travail devant le filet et Poulin a affiché des statistiques supérieures. Le Québécois a montré une fiche de 18-8-3, avec une moyenne de 2,34 et une efficacité de ,920. Le dossier de Primeau : 16-12-3, moyenne de 2,94, efficacité de ,909.

« On a confiance en nos deux gardiens, a rappelé Houle. On a partagé les matchs toute l’année et c’est peut-être ça qu’on va faire. Ce sera peut-être Primeau demain. On va gérer ça un match à la fois. »

Il sera intéressant de voir comment Houle gèrera la situation des gardiens. Primeau a également connu des difficultés lors de ses rappels avec le Tricolore cette saison. Mais les séries sont une rare occasion de lui faire jouer des matchs avec de gros enjeux. Il en est à une première expérience en séries chez les pros, et au collège, Northeastern a été éliminé dès le premier tour au Championnat national de la NCAA lors de ses deux apparitions.

À l’inverse, Poulin n’a rien volé. Il est expérimenté. Vous trouvez qu’il y a beaucoup de sigles dans le réseau de la santé ? Vous n’avez pas vu la liste des ligues où Poulin a joué : LHJMQ, ECHL, AHL, LNH, KHL, LNAH, DEL, NL.

« C’est un vétéran, il sait comment ça marche, a rappelé Alex Belzile. S’il n’avait pas été là, on ne serait peut-être pas en séries, avec tout le roulement qu’il y a eu. Il mérite ce qui lui arrive. On est vraiment en confiance quand c’est lui devant le filet. »

Norlinder écarté aussi

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Mattias Norlinder

Houle laissera aussi de côté Mattias Norlinder, le défenseur fraîchement revenu de Suède. Lui aussi est un espoir, repêché par l’organisation, mais il devra attendre son tour à la faveur de joueurs plus expérimentés.

C’est donc dire que les attaquants Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylönen seront les seuls joueurs repêchés par le CH qui prendront part à ce match, à moins d’une catastrophe devant le filet.

Sans amour

De son côté, Benoît Groulx fera comme son rival et fera lui aussi confiance à son gardien plus expérimenté, plutôt qu’à un espoir. C’est donc le vétéran Maxime Lagacé qui défendra le filet du Crunch, plutôt que l’espoir de 20 ans Hugo Alneflet.

« Il a été le meilleur joueur de notre équipe depuis un mois et demi », a dit Groulx au sujet de Lagacé.

Du reste, le Québécois ne s’est pas laissé émouvoir par le duel à savoir toute québécoise qui se dessine au premier tour.

« L’équipe de Laval, c’est comme n’importe quelle autre équipe de la ligue en séries. En ce qui me concerne, je n’ai aucune familiarité avec aucune personne de l’autre côté », a-t-il lancé. Pas d’amour, visiblement, pour son ancien protégé Danick Martel, maintenant membre du Rocket.

Groulx souhaite maintenant que son équipe poursuive sur sa lancée. Le Crunch a connu une séquence de neuf victoires en 10 matchs pour se hisser au 2e rang de la Division nord et ainsi obtenir l’avantage de la patinoire pour cette série de premier tour.

« Il y a un mois et demi, on a commencé à afficher le classement dans le vestiaire, pour s’assurer que les gars sachent où on était, c’est-à-dire dans la cave !, a lancé Groulx. On était 5es. Je ne suis pas un fan d’afficher le classement, mais il y a des moments stratégiques pour le faire. Il fallait que les joueurs sachent où on était par rapport aux autres. »

Ils ont visiblement compris.