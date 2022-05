Pierre-Cédric Labrie

S’accrocher, à 35 ans

(Syracuse, État de New York) Alex Barré-Boulet est taquin en ce jeudi matin, à l’entraînement du Crunch. À sa défense, notre entrevue avec Charles Hudon s’étire, et lui attend son tour. Il intervient une première fois en tendant un micro sous le menton de Hudon, comme s’il l’interviewait. Il revient à la charge deux minutes plus tard, cette fois avec, en guise de « micro », un énorme balai-brosse comme on en voit dans les entrepôts.