Mardi dans la LNH

Les Penguins remportent un match marathon controversé

Il aura fallu plus de 105 minutes, 151 tirs et un but d’Evgeni Malkin en troisième période de prolongation pour finalement mettre un terme au premier match de la série entre les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York, mardi soir, qui s’est terminé par une victoire de 4-3 des Penguins.