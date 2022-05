Oshie et Evgeny Kuznetsov (notre photo) ont fait scintiller la lumière rouge en l’espace de deux minutes et 23 secondes et ont permis aux Capitals de maintenir une avance pour la dizaine de minutes restantes au duel.

(Sunrise) T. J. Oshie n’a pas vu la rondelle entrer lorsqu’il a marqué le but victorieux. Les Panthers de la Floride, eux, n’avaient pas vu venir cette remontée.

La Presse Canadienne

Et d’emblée, la meilleure équipe en saison régulière se trouve dans une mauvaise posture.

Les Capitals de Washington sont venus de l’arrière en marquant trois buts en troisième période et ont défait les Panthers 4-2, mardi, lors du premier match de leur série du premier tour de la LNH.

« C’est seulement un match, a lancé l’entraîneur-chef des Capitals, Peter Laviolette. Nos gars ont travaillé fort ce soir. Nous devons retrouver nos esprits demain et nous remettre au travail. »

Les champions du trophée des Présidents n’avaient pas perdu en temps réglementaire cette saison après avoir mené après deux périodes, jusqu’à ce soir. Les Panthers avaient un dossier de 22-0-0 à domicile dans ce genre de scénarios et de 39-0-1 au cumul.

Les Capitals ont fait fi de ces chiffres. Mais en voici un qui mérite d’être souligné : la dernière fois que les Panthers ont mené une série 1-0, c’était en 1997 et ils avaient la chance de conjurer le mauvais sort mardi.

« Nous avons échappé ce match », a affirmé le défenseur des Panthers Aaron Ekblad, qui est revenu au jeu après avoir raté le dernier quart de la saison en raison d’une blessure au genou.

« J’aime croire que nous allons tirer une leçon de ce résultat. »

Vitek Vanecek a réalisé 30 arrêts dans la victoire. Ilya Samsonov, qui a partagé le filet avec Vanecek tout au long de la campagne, a agi à titre de réserviste.

Sergei Bobrovsky a repoussé 34 tirs pour les Panthers. Spencer Knight, qui avait gardé les filets pour les matchs no 5 et no 6 de leur série contre le Lightning de Tampa Bay en 2020-2021, a été cloué au banc.

Le deuxième affrontement aura lieu jeudi en Floride.

Les Capitals étaient fin prêts pour entamer la rencontre. Tom Wilson a bondi sur le retour du tir Anthony Mantha pour donner l’avance aux Capitals après 3 : 27 au premier vingt.

Sam Bennett a nivelé la marque avec un tir précis en fin de premier engagement.

Quelques secondes après le début de la période médiane, Claude Giroux a habilement cueilli un retour pour pousser la rondelle dans une cage béante. Jonathan Huberdeau et Brandon Montour se sont faits complices du filet.

Lors du troisième engagement, MacKenzie Weegar tentait de faire une sortie de zone en transportant le disque au centre de la patinoire, mais Alex Ovechkin lui a donné un coup d’épaule qui l’a fait tomber. Sa chute a permis à Kuznetsov de s’échapper et le centre des Capitals a ensuite battu Bobrovsky d’un tir dans la lucarne.

À peine deux minutes plus tard, Oshie a redirigé la passe de Nicklas Backstrom derrière Bobrovsky et a redonné l’avance aux Capitals.

« C’est la marque de commerce de Nicky. Il a fait une passe soulevée qui est passée entre les jambes d’un défenseur et qui est atterri directement sur ma palette, a analysé Oshie. Je l’ai seulement redirigé. Je n’ai pas vu la rondelle entrer, donc il a dû venir me dire que nous avions marqué. »

Lars Eller a complété le boulot avec un but dans un filet désert.