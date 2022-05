Il aura fallu plus de 105 minutes, 151 tirs et un but d’Evgeni Malkin en troisième période de prolongation pour finalement mettre un terme au premier match de la série entre les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York, mardi soir, qui s’est terminé par une victoire de 4-3 des Penguins.

Nicholas Richard La Presse

Le match avait pourtant commencé rondement pour la troupe de Mike Sullivan, malmenée par les Rangers et Ryan Reaves en première période sur le plan de la robustesse. Rickard Rakell a notamment été victime du jeu physique, lui qui a dû quitter le match à la suite d’une sévère mise en échec de Ryan Lindgren. Les locaux ont aussi dominé en matière de possession de rondelle. Le premier tiers s’est déroulé majoritairement dans le territoire des Penguins. Les Rangers sont rentrés au vestiaire avec une avance de 1-0, grâce à un but d’Adam Fox.

En deuxième période, les valves se sont ouvertes de part et d’autre. Après un but d’Andrew Copp en début d’engagement, les Penguins ont complètement renversé la vapeur. Ils ont marqué trois buts, gracieuseté de Jake Guentzel, qui a trouvé le fond du filet deux fois, et Bryan Rust. Chris Kreider a aussi marqué pour les Rangers.

Le match n’a pas fait de maître ni en troisième période, ni en première période de prolongation, ni en deuxième période de prolongation. Même si, au milieu de la deuxième prolongation, le gardien Casey DeSmith a dû quitter le match en raison d’une blessure au bas du corps, après 48 arrêts. Le Québécois Louis Domingue est arrivé en relève et il a effectué du bon travail en bloquant les 17 tirs dirigés vers lui, même s’il est arrivé à froid dans cette rencontre à haute intensité.

C’est finalement pendant la sixième minute de jeu en troisième période de prolongation que les Penguins ont fait taire la foule épuisée du Madison Square Garden. John Marino a envoyé la rondelle vers le filet et Evgeni Malkin a fait dévier le tir derrière Igor Shesterkin. Le portier des Rangers aura effectué 79 arrêts pendant la rencontre, le plaçant au deuxième rang de l’histoire, à 9 tirs du record.

Les gros canons résonnent

Comme le veut la célèbre expression, les meilleurs doivent être les meilleurs lorsque ça compte le plus. Les séries éliminatoires étant ce genre d’occasion, les joueurs vedettes de chaque formation ont fait parler d’eux lors de ce premier duel.

Chez les Penguins, Guentzel a marqué les deux premiers buts des siens en deuxième période, alors que son équipe devait négocier avec un retard de deux buts. Sur le premier, il a été complètement oublié par la défense des Rangers devant Shesterkin et son capitaine Sidney Crosby l’a repéré. Sur son deuxième, les deux coéquipiers ont encore fait la paire. En arrivant dans le territoire adverse, Crosby a attiré les deux défenseurs new-yorkais avant de remettre à Guentzel pour créer l’égalité. L’ailier a même frappé la barre transversale lors de la première période de prolongation.

Chez les Rangers, le dernier lauréat du trophée Norris, Adam Fox, a ouvert la marque en première période en avantage numérique grâce à un tir de la pointe. Puis, en deuxième, alors que les Penguins avaient le vent dans les voiles, Kreider, qui a terminé la saison au troisième rang des buteurs de la LNH, a marqué en désavantage numérique avec une belle feinte du revers en échappée.

Le trio de Lafrenière s’impose

À son premier match en carrière en séries, Alexis Lafrenière a laissé une très forte impression. D’entrée de jeu, à sa première présence dans le match, le Québécois a servi trois solides mises en échec qui ont renversé ses adversaires. C’est lui qui a donné le ton au match et qui a animé la foule du Madison Square Garden en début de rencontre.

Lafrenière a même eu maille à partir avec Crosby lors de mêlées autour du filet. Les deux anciens membres de l’Océanic de Rimouski en avaient visiblement long à se dire.

Son trio a été le meilleur chez les Blue Shirts lors du premier match. Chaque fois que Filip Chytil, Kaapo Kakko et lui étaient sur la patinoire, les Penguins étaient sur les talons. Ils ont provoqué beaucoup de choses et ont généré plusieurs chances de marquer.

Une décision douteuse

Les trois attaquants ont gardé le rythme et ont bien failli être récompensés en fin de match. Avec environ trois minutes à faire, Kakko a débordé la défense des Penguins et est entré en contact avec le gardien DeSmith en se dirigeant vers le filet, puisque le défenseur Brian Dumoulin l’a poussé par-derrière. Suffisamment pour déporter le gardien. Au sol, Kakko a allongé son bâton pour remettre à Chytil, qui est parvenu à enfiler l’aiguille et donner les devants aux Rangers.

Cependant, n’ayant rien à perdre, l’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, a contesté la décision. Le contact ayant été initié par le défenseur, on aurait pu s’attendre à ce que la décision sur la glace demeure inchangée. Cependant, puisque Kakko n’a pas fait de geste perceptible pour dévier de sa trajectoire, le but a été refusé par les officiels.

Cette décision aura sans doute, ultimement, coûté le match aux Rangers.