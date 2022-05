Le Canadien vient de confirmer la nouvelle annoncée par La Presse lundi matin sur Twitter : Mattias Norlinder se joindra au Rocket de Laval pour les séries éliminatoires.

Mathias Brunet La Presse

Le jeune défenseur de 22 ans, repêché en troisième ronde lors de la cuvée 2019, a quitté l’Amérique pour rejoindre son club Frolunda en décembre, mais comme l’organisation du CH l’a prêté officiellement à son club suédois pour le reste de l’hiver, il demeurait éligible pour les séries éliminatoires de la Ligue américaine.

Norlinder, un défenseur offensif, n’a pas été convaincant à son retour en Suède, avec deux aides en 21 matchs de saison régulière, mais il a retrouvé sa superbe à l’attaque en séries avec six aides en neuf matchs. Le Rocket compte sur une défense solide avec Xavier Ouellet, Corey Schueneman, Sami Niku, Tobie Bisson et Tory Bello, mais Louie Belpedio vient de tomber au combat.

Les séries commencent ce vendredi et samedi à Syracuse, et se transporteront à la Place Bell les jeudi et samedi suivants. Norlinder a amassé une aide en six matchs avec le Canadien et une aide en six rencontres avec le Rocket de Laval, plus tôt cette saison.