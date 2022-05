Lisez les comptes rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Pour la première fois en séries éliminatoires, Auston Matthews et Mitch Marner ont chacun fait mouche dans la même rencontre et les Maple Leafs de Toronto ont facilement blanchi les champions en titre de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, 5-0 pour remporter le match no 1 de leur série du premier tour, lundi.

Matthews a touché la cible à deux reprises et a récolté une aide tandis que son complice, Mitch Marner, a obtenu un but et deux mentions d’assistance.

Les unités spéciales des Maple Leafs ont été impériales, marquant en désavantage et en avantage numérique.

Jake Muzzin et David Kampf ont aussi touché la cible pour les Leafs. Morgan Rielly et Ondrej Kase ont été complices de deux filets des Leafs.

Jack Campbell a repoussé 23 tirs pour signer le jeu blanc.

Le Lightning a éprouvé des difficultés en supériorité numérique, notamment en ne décochant aucun tir au filet lors d’un avantage numérique de cinq minutes lors du premier vingt compte tenu de l’expulsion de Kyle Clifford.

L’attaquant des Maple Leafs a donné un violent coup d’épaule à Ross Colton, qui n’avait pas la possession du disque, contre la bande.

Le Lightning, visiblement insulté par ce résultat, s’est rabattu sur de l’indiscipline en troisième période. En raison de plusieurs combats, il a concédé un avantage numérique de quatre minutes lors duquel les Maple Leafs ont vu un but être refusé par la reprise vidéo.

Dans un match marqué par la violence, le Lightning a obtenu 48 minutes de pénalités alors que les Maple Leafs ont été punis pour un total de 52 minutes.

Andrei Vasilevskiy, coupable d’une mauvaise sortie sur la seconde réussite à Matthews, a réalisé 26 arrêts.

Le match no 2 de la série aura lieu mercredi à Toronto. La série se déplacera à Tampa Bay, vendredi, pour le troisième affrontement.

La Presse Canadienne