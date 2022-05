photo johanne fournier, collaboration spéciale, via le soleil

Patrick Roy devient l’entraîneur avec le plus de victoires avec une même franchise

Après une victoire de 6-2 contre l’Océanic, dimanche au Colisée Financière Sun Life de Rimouski, les Remparts sont devenus les champions de la saison régulière 2021-2022. La troupe de Patrick Roy remporte donc le trophée Jean-Rougeau. Un tour du chapeau et quatre points de l’ancien joueur de l’Océanic, Zachary Bolduc, a contribué à ce que Québec puisse savourer ce moment qui remontait à il y a 24 ans.

johanne fournier Collaboration spéciale, Le Soleil

Les Diables rouges avaient fini premiers à deux occasions, soit lors des saisons 1977-1978 et 1998-1999 avec respectivement 98 points et 108 points, alors que Guy Chouinard était l’entraîneur-chef et Patrick Roy copropriétaire.