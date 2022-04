Il y a bien des choses qui ne sont pas claires au Centre Bell, et le futur de Carey Price se retrouve bien en haut dans cette liste.

Richard Labbé La Presse

Le célèbre gardien a pris la parole samedi matin à Brossard, jour de bilan dans le camp du Canadien, et il a admis que l’état de son genou demeure source d’inquiétude.

« Je me sens bien, et ce fut plaisant de pouvoir obtenir la victoire (vendredi soir au Centre Bell), a-t-il commencé par dire. Mais je dois poser des questions et je vais devoir me préparer à des rendez-vous médicaux cet été. »

Price a admis qu’il éprouve encore des ennuis à son genou, entre autres à cause de l’enflure persistante qui ne veut pas disparaître. Pour cette raison, il a admis qu’une autre opération pourrait être envisagée. « C’est une possibilité », a-t-il fait savoir.

Ce qui semble plus évident, toutefois, c’est que le gardien au numéro 31 va jouer ici la saison prochaine… ou ne va pas jouer du tout. Pour lui, l’idée de déménager et de se joindre à une formation qui aspirerait au zénith ne fait pas partie de ses objectifs.

« Ça ne m’est jamais passé par la tête que d’aller jouer ailleurs… Mais je suis ici, ça fait partie de mon identité, et le futur est si reluisant avec cette équipe. Je pense que les jeunes apportent de l’énergie à cette formation et j’espère en faire partie. »

Mais pour faire partie de la suite, et la connaître aussi, Carey Price sait très bien que l’état de son genou devra s’améliorer.

« Je ne pense pas que ce soit envisageable que de disputer 55 ou 60 matchs avec mon genou dans son état actuel, a-t-il admis. Alors il me reste encore des questions à poser au personnel médical, mais heureusement, j’ai beaucoup de temps cet été pour me préparer. »

En attendant les questions, et sans doute aussi les réponses, Carey Price va repenser au match de vendredi soir… en se demandant si ce fut son dernier.

« Si c’est la fin, c’était une belle façon de conclure… mais je suis un battant et je n’abandonnerai pas. »