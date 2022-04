Même s’il s’est entendu avec le Lausanne HC en vue de la prochaine saison, le capitaine des Remparts de Québec, Théo Rochette, ne ferme pas la porte à un retour dans la capitale. L’attaquant de 19 ans affirme avoir toujours été transparent avec ses coéquipiers ne se sent pas mal à l’aise que l’annonce du club suisse survienne à une semaine du début des séries dans la LHJMQ.

Mikaël lalancette Le Soleil

Tout s’est fait l’an dernier, après que Rochette eut été ignoré au repêchage de la Ligue nationale. « Je n’avais pas été repêché et il me fallait des options, s’est-il expliqué vendredi matin. J’avais déjà parlé de ça à mes coéquipiers et ils le savaient pas mal tous quand c’est sorti. Ils m’ont juste posé deux ou trois questions sur le contrat, mais rien d’important. J’ai une clause de sortie pour l’Amérique du Nord, donc mes options sont encore là : je peux revenir avec les Remparts, je peux aller jouer AHL, je peux jouer encore où je veux. »