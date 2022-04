Imaginons ce scénario un peu fou. Le Canadien possède le premier choix au total pour la première fois depuis 1980 et les Blue Jackets de Columbus, détenteurs de choix au 6e et 12e rang, proposent d’échanger ces choix.

Mathias Brunet La Presse

Le débat fait rage depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. En fait il n’y a guère de discussions, la plupart déchirent leur chemise à l’idée de voir le CH sacrifier le premier choix dans l’éventualité où il remporterait la loterie.

L’idée est-elle saugrenue à ce point ? D’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une cuvée où le prochain Crosby ou McDavid se pointe le bout du nez, malgré la belle réputation de Shane Wright.

La question ne se poserait pas, vous l’auriez sans doute deviné, en 2023, avec la possibilité de repêcher au premier rang le centre d’exception Connor Bedard, 100 points, dont 51 buts, en 62 matchs à Regina, dans la Ligue junior de l’Ouest, à seulement… 16 ans !

Plions-nous à l’exercice avec les repêchages des dernières années. Il s’agit évidemment d’un exercice très hypothétique, car le CH n’est pas assuré de remporter la loterie et les Blue Jackets ne détiendront pas le premier choix des Blackhawks cette année (6e au total) si ceux-ci gagnent la loterie et repêchent parmi les deux premiers.

Mais l’analyse et la discussion en valent certainement la peine ! Nous nous en tiendrons aux choix à leurs rangs précis, par rigueur, même si certains joueurs supérieurs étaient encore disponibles aux rangs six et douze.

* Le Canadien, rappelons-le, est désormais assuré de terminer au dernier rang du classement général, et détient désormais les meilleures probabilités d’obtenir le premier choix au total à 25,5 %, avec 18,8 % de chance de choisir deuxième et 55,7 % de piger troisième. Loterie ou pas, il obtiendra le premier choix à chaque début de ronde, à commencer par le 33e choix au total au deuxième du deuxième tour.

2021

1 er choix : Owen Power

choix : 6 e choix : Simon Edvinsson

choix : 12e choix : Cole Sillinger

Il est encore trop tôt pour trancher. Le défenseur Power, 6 pieds 6 pouces de vitesse et de talent, vient de joindre les Sabres après une saison exceptionnelle à l’Université du Michigan et une participation aux Jeux olympiques.

Edvinsson est un gros espoir à Detroit. Ce défenseur de 6 pieds 4 pouces vient d’amasser 19 points en 44 matchs à Frölunda, dans la Ligue d’élite de Suède (SEL).

Sillinger a joué dans la Ligue nationale à 18 ans avec les Blue Jackets. Il est au centre du deuxième trio, entre Yegor Chinakhov et Oliver Bjorkstrand. Il a amassé 30 points, dont 15 buts, en 77 matchs, dont neuf points à ses douze derniers matchs.

Réponse : encore tôt, mais probablement oui.

2020

1 er choix : Alexis Lafrenière

choix : 6 e choix : Jamie Drysdale

choix : 12e choix : Anton Lundell

Comme la plupart des espoirs des Rangers, c’est un peu difficile pour Alexis Lafrenière à New York. Mais malgré des performances inégales, il a tout de même marqué 18 buts à sa deuxième saison, à 20 ans.

Drysdale a moins de pression à Anaheim, un club en reconstruction. Ce défenseur offensif vient d’atteindre la trentaine de points (31, un de plus que Lafrenière), et il joue au sein de la première paire de défense et la première vague en supériorité numérique. Il a aussi sept mois de moins que Lafrenière.

Le centre finlandais Lundell était solidement ancré au centre du troisième trio des Panthers avant de se blesser. Il avait déjà 44 points en 65 matchs à sa fiche, dont 37 à ses 47 dernières parties.

Réponse : encore tôt, mais fort probablement oui.

2019

1 er choix : Jack Hughes

choix : 6 e choix : Moritz Seider

choix : 12e choix : Matthew Boldy

Après deux saisons en demi-teinte au New Jersey, Jack Hughes a explosé cet hiver. Avant de se blesser, il avait 56 points en seulement 49 matchs. Même s’il est d’abord reconnu pour sa vision et ses qualités de passeurs, il comptait 26 buts à sa fiche. Il constitue un formidable premier choix pour les Devils.

À sa première saison dans la LNH, le défenseur droitier allemand de 6 pieds 4 Moritz Seider est déjà le numéro un à Detroit. À 21 ans, il joue entre 23 et 25 minutes par rencontre et a amassé 49 points en 81 matchs.

Boldy est un attaquant de puissance typique qui n’a pas raté sa rentrée au Minnesota. Il a eu un impact immédiat pour ce club déjà qualifié en séries. Il totalise déjà 39 points en 45 matchs au sein du deuxième trio avec Kevin Fiala et le Québécois Frédérick Gaudreau.

Réponse : oui.

2018

1 er choix : Rasmus Dahlin

choix : 6 e choix : Filip Zadina

choix : 12e choix : Noah Dobson

On est impatient à Buffalo envers le jeune défenseur Dahlin, souvent comparé à Victor Hedman, mais son statut de numéro un ne fait plus de doute désormais. Les Sabres gagnent plus souvent qu’ils ne perdent en deuxième moitié de saison et Dahlin joue entre 23 et 25 minutes. Il a 53 points en 78 matchs, sa meilleure production en quatre ans de carrière.

Filip Zadina n’aurait sans doute pas constitué le meilleur choix au sixième rang, puisque Quinn Hughes était encore disponible, mais ses 44 buts en 57 matchs à Halifax en faisaient l’un des meilleurs espoirs à l’unanimité. Zadina a seulement 24 points en 74 matchs, et on lui reproche entre autres de garder la rondelle trop longtemps en sa possession et de ne pas toujours prendre les bonnes décisions avec celle-ci. Le jeune homme a raté la fin de saison après avoir été opéré pour une appendicite.

C’est l’année de la grande éclosion pour le défenseur droitier Noah Dobson chez les Islanders, après avoir été utilisé avec parcimonie à ses deux premières années sous Barry Trotz. Il joue désormais entre 22 et 25 minutes et demeure le seul défenseur employé lors de la première vague en supériorité numérique. Il a désormais amassé 48 points en 78 matchs, pas très loin du total de Dahlin, dont un impressionnant total de 44 points à ses 52 rencontres.

Réponse : très serré. Si seulement Detroit avait préféré Quinn Hughes à la place de Zadina, il n’y aurait pas de question à se poser…

2017

1 er choix : Nico Hischier

choix : 6 e choix : Cody Glass

choix : 12e choix : Martin Necas

Hischier a rebondi cette année au centre du deuxième trio des Devils après une année marquée par les blessures la saison dernière. Cet attaquant suisse de 23 ans est un joueur productif à l’attaque, 59 points en 69 rencontres, tout en étant très responsable défensivement.

Necas, repêché un rang devant Nick Suzuki, a connu une saison étonnante l’an dernier chez les Hurricanes, avec 41 points en 53 rencontres, 63 points au pro rata d’une saison complète à 22 ans. Mais sa production a chuté cet hiver, 38 points en 77 rencontres, et on le retrouve parfois même au sein d’un quatrième trio en raison de la profondeur à l’attaque chez les Hurricanes.

Cody Glass, un grand centre droitier de 6 pieds 3 pouces, n’a pas obtenu la chance de percer à Vegas, un club où les recrues passent souvent deuxièmes. Il a été échangé aux Predators de Nashville cet été, et compte 62 points en 65 matchs au sein de leur club-école à Milwaukee. À 23 ans désormais, il s’agira d’une année de vérité pour lui la saison prochaine.

Les Hurricanes auraient pu repêcher Nick Suzuki au 12e rang, mais les Devils Cale Makar ou Miro Heiskanen au premier…

Réponse : pour l’instant non.

2016

1 er choix : Auston Matthews

choix : 6 e choix : Matthew Tkachuk

choix : 12e choix : Michael McLeod

Auston Matthews vient d’atteindre la marque des 60 buts (en seulement 73 matchs) à Toronto. Il a 106 points, son meilleur rendement en carrière.

L’ailier Matthew Tkachuk n’est pas trop loin derrière avec son étonnante saison à Calgary, 102 points, dont 41 buts, en 80 matchs, mais il n’affichait pas une telle constante lors des années précédentes.

Michael McLeod, repêché un rang devant Charlie McAvoy, constituait un mauvais choix au douzième rang pour les Devils. On s’est laissé aveugler par sa grande vitesse, impressionnante au Championnat mondial des moins de 18 ans, mais on ne s’est pas méfié de sa piètre vision. C’est un joueur régulier de la LNH, mais dans un rôle de soutien.

Réponse : non.

Joakim Kemell fait augmenter sa cote

L’ailier finlandais est considéré par plusieurs comme un espoir parmi le top cinq en prévision du repêchage de 2022, après une saison de 23 points en 39 matchs dans la Ligue d’élite de Finlande. Kemell vient d’éliminer le Canada jeudi matin en quarts-de-finales du Championnat mondial junior avec son troisième but de la rencontre, lors d’une échappée en prolongation, à la suite d’un vilain revirement de la part d’Adam Fantilli, un grand espoir pour le repêchage de 2023. Kemell n’est pas l’attaquant le plus costaud à 5 pieds 11 pouces et 180 lb, mais il est rapide, très dynamique et créatif. On lui reproche parfois cependant un désintéressement dans les tâches plus défensives.