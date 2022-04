Les Penguins, qui étaient considérés comme de sérieux prétendants au titre de la section Métropolitaine à la pause du match des étoiles malgré les nombreuses blessures à des joueurs étoiles tels que Sidney Crosby (notre photo) et Evgeni Malkin, connaissent présentement une séquence de 6-9-2.

Crosby et Penguins à la recherche d’une étincelle

(Pittsburgh) La plus longue séquence de participations consécutives aux séries éliminatoires dans le sport professionnel nord-américain est bien en vie. Ce sont toutefois les préparatifs du groupe qui a participé à la grande danse printanière 16 fois d’affilée qui sont une source de préoccupation.

Will Graves Associated Press

Les Penguins de Pittsburgh disputeront leur dernier match de la saison régulière vendredi à la recherche de constance, du sentiment d’urgence et peut-être d’un peu d’attitude. C’est ce qui arrive quand une équipe complète un mois d’activités avec des performances en dents de scie.

Les Penguins, qui étaient considérés comme de sérieux prétendants au titre de la section Métropolitaine à la pause du match des étoiles malgré les nombreuses blessures à des joueurs étoiles tels que Sidney Crosby et Evgeni Malkin, connaissent présentement une séquence de 6-9-2.

Les performances flamboyantes de l’équipe en première moitié de saison ont cédé leur place à des matchs plutôt ternes. Après avoir inscrit 11 buts contre les Red Wings de Detroit, les Penguins ont encaissé un revers de 4-1 contre les Flyers de Philadelphie et un match sans conviction contre Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton.

Ainsi, plutôt que d’avoir l’avantage de la patinoire pour le début des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, les Penguins disputeront leur dernier match en sachant qu’ils pourraient s’adjuger le deuxième laissez-passer octroyé aux équipes repêchées — ce qui signifie un tête-à-tête en première ronde avec les Panthers de la Floride ou encore les Hurricanes de la Caroline.

L’entraîneur-chef Mike Sullivan a tenté de secouer ses troupes contre les Oilers, en réunissant de nouveau Crosby à Jake Guentzel et Bryan Rust. Ça n’a rien donné. Le premier trio n’a pas récolté de point et les Penguins ont été dominés dans tous les aspects du jeu pendant près de 60 minutes de jeu.

« Nous aimerions être plus confiants en nos capacités, a admis Sullivan. C’est difficile de l’être quand tu n’obtiens pas de résultats. Nous avons manqué de constance dernièrement.

« Mais je sais que ce groupe a le potentiel nécessaire, a-t-il ajouté. C’est un groupe aguerri. Il y a beaucoup d’expérience dans ce vestiaire. Nous devrons miser sur cette expérience plus que jamais auparavant. »

En fin de compte, Sullivan a raison. Les Penguins n’ont toutefois pas remporté de série depuis 2018, lorsque leur tentative de remporter une troisième coupe Stanley consécutive a pris fin au deuxième tour contre les Capitals de Washington.

Le Fenway Sports Group a acheté l’équipe au membre du Temple de la renommée Mario Lemieux et Ron Burkle. Le président et directeur des opérations du club, David Morehouse, a annoncé sa démission jeudi. Malkin et Kristopher Letang deviendront joueurs autonomes cet été. Si l’héritage des Penguins risque d’être intact pendant encore quelques semaines, il se peut très bien que ce soit la dernière fois qu’on les voit dans leur forme actuelle.

« Tu essaies d’en profiter au maximum, a dit Crosby jeudi. Nous sommes tous conscients que ça ne durera pas éternellement. »