Carey Price se rendra à New York dans le but de rencontrer le médecin qui l’a opéré à un genou.

Carey Price se rendra avec ses coéquipiers à New York, mais ce ne sera pas pour visiter les Rangers mercredi soir.

Richard Labbé La Presse

En lieu et place, le gardien du Canadien ira plutôt visiter son médecin, le même qui l’a opéré à un genou en juillet. Raison officielle : un simple « suivi », selon la direction montréalaise.

Évidemment, dans le cas qui nous préoccupe, il n’y a jamais rien de simple, et ce suivi survient quelques jours seulement après le match de samedi soir à Ottawa, où Price n’a pas très bien paru lors d’une défaite de 6-4, accordant 6 buts sur seulement 26 tirs. À plusieurs reprises, il a même eu du mal à se relever et à effectuer ses déplacements.

Il s’agit d’une situation qui est certes source d’inquiétudes, mais Martin St-Louis tente tout de même de garder le cap.

« C’est dur à dire, Carey va continuer à être évalué, a répondu l’entraîneur-chef mardi à Brossard. Je ne sais pas si on peut parler d’un recul, mais je suis content qu’il ait été capable de jouer récemment… On va voir ce qui va se passer avec lui dans les prochains jours. »

La saison 2021-2022 n’aura certes pas été celle du célèbre gardien. Depuis son retour le 15 avril, il n’a pas retrouvé ses chiffres d’antan (sa moyenne est de 4,04, son taux d’arrêts est de ,853), et il a perdu ses quatre départs.

Puisque le but de ce retour dans le cadre d’une saison gaspillée était de déterminer s’il pouvait redevenir le gardien de jadis, de telles performances vont mener à des questions, encore, au lieu de fournir des réponses.

Quant à savoir si le Canadien ne devrait pas commencer à préparer peu à peu l’après-Carey Price, St-Louis a évité la question, en suggérant à l’auteur de ces lignes d’aller poser ce genre de question aux dirigeants du club.

« Allez demander à Kent [Hughes] et Jeff [Gorton], a-t-il répondu. Ce n’est pas mon travail, je me contente de diriger le club, et je vais les laisser faire leur travail… »

Les joueurs, comme le reste de l’univers, sont un peu dans le noir en ce qui concerne l’avenir immédiat du gardien au numéro 31. Josh Anderson a tout de même tenu à voir le verre à moitié plein.

« Cette visite chez le médecin, je pense que c’est juste une mise au point dans le cas de Carey, a expliqué l’attaquant. Quand on revient d’une telle blessure, il y a des suivis ; je suis déjà passé par là à la suite de ma blessure à l’épaule. Je crois que c’est simplement pour constater où Carey en est dans sa réadaptation.

« Mais on parle de Carey Price, un gardien qui est ici depuis toujours ou presque, et aussi l’un des meilleurs de toute la Ligue nationale. Alors chaque fois qu’on entend de telles nouvelles, c’est inquiétant, bien sûr. Mais j’imagine qu’il faudra attendre encore un peu afin d’en savoir plus avec lui. »

Une porte ouverte pour Montembeault

Bien sûr que tout le monde aimerait revoir un Price en pleine forme devant son filet, mais en attendant, c’est Samuel Montembeault qui profite des circonstances. Le gardien québécois a déjà pris part à 37 matchs cette saison, un sommet pour lui depuis qu’il est dans la LNH.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Montembeault

« C’est ma première année complète dans la ligue, et je ne m’attendais pas à jouer autant, a-t-il admis. Pour le Canadien et pour les autres équipes, c’est la chance de m’évaluer. J’ai travaillé fort et je trouve que j’ai bien progressé pendant la saison. »

Ce dossier sera aussi à suivre pendant l’été, puisque Montembeault pourrait devenir joueur autonome avec restriction. Pour l’heure, la direction du Canadien ne lui a pas soumis une nouvelle proposition de contrat, mais le gardien de 25 ans a répété mardi qu’il espérait être de retour dans le maillot montréalais la saison prochaine.

On peut présumer que son coach pense la même chose.

« Samuel a bien bagarré pendant toute la saison, et il nous a donné du bon hockey, a ajouté St-Louis. Il a eu à laisser un peu la place à Jake Allen quand Jake est revenu, mais il s’est comporté en professionnel, et il a eu une bonne saison. Il a démontré qu’il est capable de jouer dans cette ligue. »

Rappelons que le match de mercredi soir au Madison Square Garden face aux Rangers sera l’avant-dernier du Canadien cette saison.

Weber de retour en ville

Oui, Shea Weber prépare son grand retour en ville… mais ce ne sera pas avec des patins dans les pieds. Le capitaine du Canadien, qui n’a évidemment pas joué de la saison – et qui ne jouera probablement plus jamais, selon ce qu’a déjà laissé entendre l’ex-directeur général Marc Bergevin –, devrait passer rapidement vendredi au centre d’entraînement de Brossard afin d’y subir des examens médicaux. Ensuite ? Mystère. On ne sait pas s’il répondra aux questions des membres des médias lors de son passage, et on ne sait pas non plus s’il restera encore quelques jours, le temps d’assister aux nombreux hommages à Guy Lafleur, qui culmineront avec des funérailles nationales le mardi 3 mai à compter de 11 h, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, au centre-ville de Montréal. Rappelons que Weber a encore quatre saisons à écouler à son présent contrat.