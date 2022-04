Carey Price se rendra à New York dans le but de rencontrer le médecin qui l’a opéré à un genou.

Carey Price se rendra avec ses coéquipiers à New York, mais ce ne sera pas pour visiter les Rangers mercredi soir.

Richard Labbé La Presse

En lieu et place, le gardien du Canadien ira plutôt visiter son docteur, le même qui l’a opéré au genou en juillet. Raison officielle : un simple « suivi », selon la direction montréalaise.

Évidemment, dans le cas qui nous préoccupe, il n’y a jamais rien de simple, et ce suivi survient quelques jours seulement après le match de samedi soir à Ottawa, où Price n’a pas très bien paru. À plusieurs reprises, il a même eu du mal à se relever et à effectuer ses déplacements.

Il s’agit d’une situation qui est certes source d’inquiétudes, mais Martin St-Louis tente tout de même de garder le cap.

« C’est dur à dire, Carey va continuer à être évalué, a répondu l’entraîneur mardi à Brossard. Je ne sais pas si on peut parler d’un recul, mais je suis content qu’il ait été capable de jouer récemment… On va voir ce qui va se passer avec lui dans les prochains jours. »

Interrogé à savoir si le Canadien ne devrait pas commencer à préparer peu à peu l’après-Carey Price, Martin St-Louis a suggéré d’aller poser ce genre de questions aux dirigeants du club.

« Allez demander à Kent (Hughes) et Jeff (Gorton)… Ce n’est pas mon travail, je me contente de diriger le club, et je vais les laisser faire leur travail… »

Rappelons que le Canadien disputera son avant-dernier match de la saison mercredi soir au Madison Square Garden.