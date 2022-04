(Montréal) Les joueurs du Canadien ont bien tenté de faire honneur à Guy Lafleur, mais le défi était simplement trop important.

Erik Haula a inscrit deux buts, Patrice Bergeron a amassé deux buts et une aide et les Bruins de Boston ont vaincu la formation montréalaise 5-3, dimanche soir au Centre Bell.

Le Canadien était de retour dans son domicile pour une première fois depuis le décès de Lafleur, vendredi. Lafleur a succombé à un cancer du poumon à l’âge de 70 ans.

Les spectateurs ont réservé une ovation de plus de neuf minutes au « Démon blond », mais les Bruins leur ont ensuite joué un vilain tour.

Le Tricolore a ainsi encaissé un neuvième revers de suite.

Josh Anderson, Mike Hoffman et Nick Suzuki ont touché la cible pour le Canadien (20-49-11). Jeff Petry a récolté deux aides et Samuel Montembeault a repoussé 37 tirs.

Charlie McAvoy a été l’autre buteur des Bruins (49-25-5). Brad Marchand a amassé deux aides et Jeremy Swayman a effectué 23 arrêts.

L’attaquant Laurent Dauphin et le défenseur William Lagesson avaient été insérés dans la formation du Canadien pour cet affrontement, en relève à Ryan Poehling et Chris Wideman.

Le Canadien jouera son prochain match mercredi, quand il rendra visite aux Rangers de New York.

Rappelé d’urgence avant le match, dimanche, le gardien Cayden Primeau accompagnera l’équipe à New York et Carey Price, non. L’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis a indiqué avant la rencontre que Price profitait d’un peu de repos, mais qu’il se préparait dans l’espoir de disputer le dernier match de la campagne, vendredi au Centre Bell contre les Panthers de la Floride.

Pas la fête souhaitée

Les joueurs n’ont pas trop semblé avoir les jambes engourdies après la longue ovation pour Lafleur avant la rencontre.

Plusieurs bons coups d’épaule ont été distribués en première période, alors que l’on a senti que la rivalité entre les deux équipes existait bel et bien encore de nos jours.

Les Bruins ont finalement ouvert le pointage après 15 : 03 de jeu. Les efforts de Brad Marchand et Jake DeBrusk autour du filet ont permis à Bergeron de marquer dans une cage ouverte.

Les visiteurs sont revenus à la charge avec 1 : 57 à faire au premier vingt. Haula a fait mouche sur un tir de punition, après une décision généreuse de l’arbitre. Ce dernier a sévi contre Hoffman, qui semblait pourtant avoir réussi à racheter sa bévue en ravissant la rondelle à Haula.

Le Canadien a réduit l’écart après seulement 1 : 51 de jeu en deuxième période. Anderson a profité d’une mêlée devant le filet de Swayman pour glisser la rondelle sous la jambière droite du gardien des Bruins.

Les réjouissances ont été de courte durée, puisque les Bruins ont vite restauré leur avance de deux buts 2 : 13 plus tard. Haula a fait mouche au terme d’une attaque à deux contre un.

Le Canadien a gaspillé du précieux temps en avantage numérique par la suite et les Bruins lui ont fait payer son manque d’opportunisme en portant la marque à 4-1 avec 1 : 51 à faire au deuxième vingt. McAvoy a surpris Montembeault après que Bergeron eut remporté une mise en jeu en territoire du Tricolore.

Hoffman a finalement donné un second souffle au Canadien en marquant en avantage numérique après 3 : 13 de jeu en troisième période.

Suzuki a ensuite réduit l’écart à un seul but à 7 : 19, quand il a été seul dans l’enclave et qu’il a pu déjouer Swayman grâce à un tir bas du côté de la mitaine.

Malgré les « Guy ! Guy ! Guy ! » des spectateurs durant les derniers instants de la rencontre, le Tricolore a été incapable de compléter la remontée. Bergeron a fermé les livres en marquant dans un filet désert avec 6,6 secondes à écouler.