(Ottawa) Il n’a fallu que 67 secondes en deuxième période et une soirée ordinaire de Carey Price pour permettre aux Sénateurs d’Ottawa de s’imposer 6-4 face au Canadien de Montréal, samedi soir au Centre Canadian Tire.

La Presse Canadienne

Parker Kelly, Josh Norris et Mark Kastelic ont touché la cible coup sur coup en deuxième période pour les Sénateurs et le mal était fait.

« Nous allons regarder la vidéo, mais ce sont quelques erreurs qui nous ont coûté des buts, a indiqué l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Martin St-Louis. Nous avons joué 58 très bonnes minutes. »

Le Canadien a donc encaissé un huitième revers d’affilée, dont les sept derniers par plus d’un but.

« Les défaites pèsent lourd, c’est sûr, a admis St-Louis. Mais il reste trois matchs à jouer et nous allons continuer de pousser. »

Rem Pitlick a réussi un doublé, tandis que Cole Caufield, avec son 20e de la saison, et Joel Edmundson ont aussi marqué pour le Canadien (20-48-11). Jake Evans a amassé deux aides.

Price a repoussé 20 tirs. Il a accordé au moins six buts lors d’un deuxième match consécutif pour une première fois au cours de sa carrière dans la LNH et n’a pas très bien paru sur certaines des réussites des Sénateurs.

« C’est difficile de retrouver la forme après une longue absence, de redevenir le gardien dont il est capable d’être, a rappelé St-Louis. Ça prend du temps pour revenir au sommet de son art. »

Kastelic a inscrit deux buts, Kelly et Austin Watson ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Alex Formenton a aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Sénateurs (31-41-7), qui ont gagné un troisième match d’affilée. Scott Sabourin a été crédité de deux aides, Anton Forsberg a réalisé 44 arrêts.

L’attaquant Michael Pezzetta, dont la suspension de deux matchs était terminée, et le défenseur Jordan Harris ont été insérés dans la formation du Canadien à la place de Rafaël Harvey-Pinard et Kale Clague.

Les joueurs du Tricolore avaient un écusson noir avec le numéro 10 sur leur chandail en l’honneur du légendaire Guy Lafleur, décédé vendredi à l’âge de 70 ans d’un cancer du poumon.

Le décès de Lafleur a été souligné par les Sénateurs avec un bref montage vidéo et un moment de silence avant la rencontre.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell dimanche, quand il accueillera les Bruins de Boston.

Dans le temps de le dire

Kastelic a lancé les hostilités après 2 : 33 de jeu, marquant son premier but dans la LNH, puis jetant immédiatement les gants devant Michael Pezzetta.

Le Tricolore a répliqué avec 4 : 03 à faire, quand Pitlick a été oublié dans l’enclave.

Il y a eu quelques mêlées au cours de la rencontre, particulièrement en première période. Brendan Gallagher avait critiqué Tim Stützle après le dernier match entre les deux équipes, affirmant que le jeune attaquant des Sénateurs avait tendance à jouer la comédie. Stützle a souvent été la cible des coups d’épaule et de bâton des joueurs du Canadien.

Les Sénateurs ont repris les devants après 44 secondes de jeu en deuxième période. Watson a fait dévier un tir de Nick Holden.

Le Canadien a ensuite vu les Sénateurs prendre le contrôle de la rencontre grâce à trois buts dans un intervalle de 67 secondes. Kelly a fait mouche à 6 : 43, puis Norris et Kastelic sont revenus à la charge.

Price n’a pas particulièrement bien paru sur les buts de Kelly et Kastelic.

St-Louis a stoppé l’hémorragie en demandant un temps d’arrêt. Caufield a ensuite fait bouger les cordages 53 secondes plus tard.

Edmundson a ensuite réduit l’écart à 5-3 avec 2 : 43 à faire en deuxième période, mais Formenton a répliqué 48 secondes plus tard, lors d’une échappée en infériorité numérique.

Pitlick est revenu à la charge avec son deuxième but de la rencontre avec 11 : 41 à écouler en troisième période. Il a marqué sur un retour après un lancer de Gallagher.

Les Sénateurs ont ensuite été en mesure d’étouffer la tentative de remontée du Tricolore.

Échos de vestiaire

Brendan Gallagher était d’accord que les trois buts rapides des Sénateurs avaient coulé le Canadien.

« Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, mais nous avons perdu le match en deuxième période. Il y a eu ce moment où nous n’avons pas été capables de garder la rondelle hors de notre but. Mais en général, nous avions de bonnes jambes. »

Rem Pitlick refusait de dire que le résultat avait peu d’importance dans le contexte actuel.

« Ce n’est pas amusant de perdre. Comme athlète, vous avez cette passion, ce feu en vous. Vous êtes fâchés quand vous perdez. Mais nous allons continuer à travailler. Il n’y a pas d’autre option.

Cole Caufield a admis qu’il était content d’avoir atteint le plateau des 20 buts.

« C’était un objectif pour moi et je suis assez satisfait d’y être arrivé, surtout après le début de saison que j’ai connu. Ça donne quelque chose sur quoi bâtir la saison prochaine. »