Rondelle libre

La re-reconstruction des Sabres…

Non seulement le Canadien devra-t-il encore rivaliser avec des équipes de premier plan dans la section Atlantique ces prochaines années, mais Detroit, Ottawa et Buffalo ont une avance de quelques années sur Montréal dans le processus de reconstruction. Laquelle réussira le mieux ? Après les Red Wings et les Sénateurs, place aux Sabres aujourd’hui !